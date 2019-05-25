Фан-зоны во время ЧМ по хоккею посетило свыше 200 тыс. человек

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Турнир проходит с 10 по 26 мая.

«Фан-зоны в Братиславе и Кошице посетило свыше 200 тыс. человек. Это хорошая цифра с учетом того, что была плохая погода. Дождливая погода создает неудобства посетителям фан-зон», — сказал Немечек.

Также глава оргкомитета рассказал, что все игроки во время турнира остались довольны качеством льда.

Матчи турнира с учетом ¼ финала посетили 436 308 человек.