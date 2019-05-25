Фан-зоны во время ЧМ по хоккею посетило свыше 200 тыс. человек
БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек посетило
фан-зоны в Братиславе и Кошице во время чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам рассказал директор оргкомитета турнира Игор Немечек.
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Турнир проходит с 10 по 26 мая.
«Фан-зоны в Братиславе и Кошице посетило свыше 200 тыс. человек. Это хорошая цифра с учетом того, что была плохая погода. Дождливая погода создает неудобства посетителям фан-зон», — сказал Немечек.
Также глава оргкомитета рассказал, что все игроки во время турнира остались довольны качеством льда.
Матчи турнира с учетом ¼ финала посетили 436 308 человек.
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