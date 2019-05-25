Глава IIHF: Изменений в формате ЧМ пока не будет

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Чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

«Если вы спрашиваете мое личное мнение, то было бы лучше играть чемпионат мира с 12 командами, играть пять матчей на групповом этапе. Но пока изменений в формате не будет, это сложно сделать. Мы играем с 16 командами для развития нашего вида спорта. Счастлив, что Италия осталась в элите, счастлив, что Великобритания осталась, мы не очень хорошо представлены пока на этом рынке. В следующем году им сложно будет удержаться в элите, играя против сильных команд Белоруссии и Казахстана», — сказал Фазель журналистам.