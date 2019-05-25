Фазель: После 26 лет на посту президента ИИХФ моя обязанность — уйти
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, почему после шестого срока оставит свой пост.
«После 26 лет думаю, моя обязанность — уйти. Конечно, я могу снова баллотироваться, но 26 лет достаточно. Мне будет 70, я останусь в хоккее, но направлю энергию на другое. Другие руководители международных федераций оставались слишком надолго, и потом их выгоняли, я такого не хочу. Лучше уйти, когда тебя просят остаться, чем остаться, и чтобы тебя выгоняли.
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