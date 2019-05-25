Третьяк: Сборная Финляндии не играет в хоккей, а мешает играть в хоккей

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«Шокировал вылет шведов, думал, что они будут играть в финале. В матче с Россией они показали хорошую игру, у них вся команда собрана из НХЛ. В сборной Финляндии очень мало игроков из НХЛ, но они играют очень дисциплинированно, слаженно, напоминают сборную Германии на Олимпиаде в хоккее.

Финны — наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, если бы я был тренером Финляндии, то играл бы сегодня от защиты, без удалений.

У нас класс все равно выше, но тоже нельзя удаляться и нужно использовать все моменты, забить в первом периоде, так как на них скажется переезд. Жду тяжелый матч, — рассказал Третьяк в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым.

Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.