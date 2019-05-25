Сборная России назвала состав на матч ½ финала ЧМ-2019 с Финляндией

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Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);.

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;.

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;.

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;.

Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).