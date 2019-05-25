Сборная России назвала состав на матч ½ финала ЧМ-2019 с Финляндией
Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии.
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Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);.
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;.
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;.
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;.
Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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