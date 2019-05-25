Стал известен состав Финляндии на матч с Россией в полуфинале ЧМ-2019
Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии.
Начало — в 16:15 мск.
Подопечные Юкки Ялонена сыграют в следующем составе:
Ланкинен (Олкинуора);.
Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла;.
Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен;.
Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен;.
Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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