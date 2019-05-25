Стал известен состав Финляндии на матч с Россией в полуфинале ЧМ-2019

Начало — в 16:15 мск.



Подопечные Юкки Ялонена сыграют в следующем составе:



Ланкинен (Олкинуора);.

Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла;.

Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен;.

Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен;.

Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).