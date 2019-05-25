Сборная России играет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

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На пятой минуте игры обе команды оказались вчетвером, обоюдные удаления получили Александр Овечкин и Оливер Каски. А через полторы минуты сборная России осталась втроем: Никита Кучеров был удален за задержку соперника клюшкой. Финны нанесли несколько опасных бросков, но реализовать большинство не смогли.

До конца периода зрители голов не увидели, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

В начале второго периода подопечные Ильи Воробьева оказались в меньшинстве после удаления Сергея Андронова, но успешно отразили все атаки финской команды. Несмотря на то, что команды на двоих нанесли больше двадцати бросков во втором периоде, счет в игре так и не был открыт.

Текстовая онлайн-трансляция матча

В другом полуфинальном матче мирового первенства сегодня в 20:15 сыграют сборные Канады и Чехии.