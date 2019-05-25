Американской журналистке угрожали убийством за интервью о сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
16:15 перерыв Россия 0
Финляндия 0
тв
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
тв
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37406622/
25 мая 2019, 16:47 | Спорт-Экспресс

Американской журналистке угрожали убийством за интервью о сборной России

Американская журналистка Джули Робенхаймер, ставшая известной после своего интервью об игре сборной России, объяснила свои слова.

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— Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства, — сказала Робенхаймер. — Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью.

Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.

Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.

Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре. (Игорь Еронко)​.
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23 Мая, 17:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/4 финала "Словнафт-Арена"
Россия 4:3
(2:0, 0:1, 2:2)
США
Главные тренеры
Илья Воробьев Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
1-й период
01:07 Никита Гусев (Н. Кучеров, М. Сергачев)
Джонни Годро 14:18
15:47 Михаил Сергачев (Н. Гусев)
2-й период
Брэди Шей (Дж. Годро, П. Кейн) 22:22
27:35 Евгений Кузнецов
3-й период
41:31 Кирилл Капризов (Н. Гусев, М. Сергачев)
Ноа Хэнифин (Д. Хьюз) 45:53
47:02 Михаил Григоренко (Е. Дадонов, Е. Малкин)
Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз) 57:10
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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