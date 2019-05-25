Американской журналистке угрожали убийством за интервью о сборной России
Американская журналистка Джули Робенхаймер, ставшая известной после своего интервью об игре сборной России, объяснила свои слова.
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— Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства, — сказала Робенхаймер. — Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью.
Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается.
Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.
Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре. (Игорь Еронко).
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|Илья Воробьев
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:45 (К. Шнайдер 57:10-58:23, К. Шнайдер 59:37-59:47)
|1-й период
|01:07
|Никита Гусев (Н. Кучеров, М. Сергачев)
|Джонни Годро
|14:18
|15:47
|Михаил Сергачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Брэди Шей (Дж. Годро, П. Кейн)
|22:22
|27:35
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|41:31
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, М. Сергачев)
|Ноа Хэнифин (Д. Хьюз)
|45:53
|47:02
|Михаил Григоренко (Е. Дадонов, Е. Малкин)
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Д. Хьюз)
|57:10
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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