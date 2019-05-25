К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лучшим игроком матча в составе сборной России признали форварда Кирилла Капризова, у финнов лучшим стал вратарь Кевин Ланкинен.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.