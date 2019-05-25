Капризов — лучший игрок сборной России в матче с Финляндией
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1.
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Лучшим игроком матча в составе сборной России признали форварда Кирилла Капризова, у финнов лучшим стал вратарь Кевин Ланкинен.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
Вратари
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол