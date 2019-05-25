«Ну, забивать надо было. С нулём не выигрываешь. Много моментов было, но не забили. Проиграли по делу? Давайте посмотрим сейчас, после игры разберём.



Ожидали ли такого от Анттилы? Ребят, мы командой играем. Чего сейчас кого-то выделять? Выигрывает команда и проигрывает команда. Ланкинен здорово отыграл, много выручал. Финское проклятие? Не знаю, ну какое проклятие может быть?



В третьем периоде только получили большинство, но ничего. Вот так получилось», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.