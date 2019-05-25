Капризов — о поражениях в матчах с Финляндией: Ну какое проклятие может быть?
Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).
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«Ну, забивать надо было. С нулём не выигрываешь. Много моментов было, но не забили. Проиграли по делу? Давайте посмотрим сейчас, после игры разберём.
Ожидали ли такого от Анттилы? Ребят, мы командой играем. Чего сейчас
В третьем периоде только получили большинство, но ничего. Вот так получилось», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
Вратари
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол