Никита Гусев: Хоккея в исполнении Финляндии было мало
Нападающий сборной России Никита Гусев высказался о поражении от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1).
— Как можете описать этот матч?
— Финны хорошо играли в обороне, жаль, что так и не получилось забить. Столько хороших моментов было, но без голов не победить.
— Понимали, что будет трудно против финской защиты?
— Да, знали, что предстоит непростой матч, но думали, что
— Как считаете, что нужно было делать, чтобы спасти игру?
— Судя по тому, что у нас 0 голов, наверное, надо было лезть мощнее и заталкивать шайбу в ворота.
— Тактика мелкого фола, провокации выводили из равновесия?
— Не думаю. Мы изначально знали, что Финляндия собирается так играть.
— Не кажется, что финны вышли играть не в хоккей?
— Хоккея в их исполнении, конечно, было мало, но они выиграли, молодчики, что сказать.
— В чем главная ошибка сборной в этом матче?
— Тяжело сказать сейчас. Да, не забили, но ошибка, скорее, в другом. Надо подумать, сразу после игры трудно дать ответ.
— Россия много передерживала шайбу, принимала сложные решения…
— Наверное,
— Наша сборная мало забрасывала Финляндии и до этого. Одна система не может пройти другую?
— Нет, просто финны впятером обороняли ворота, пятачок, их голкипер тащил дальние броски. Отскоки были, добивания были, но голов не было. (Игорь Еронко).
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|25 Мая, 16:15
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|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол