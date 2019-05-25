Никита Гусев: Хоккея в исполнении Финляндии было мало

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— Как можете описать этот матч?

— Финны хорошо играли в обороне, жаль, что так и не получилось забить. Столько хороших моментов было, но без голов не победить.

— Понимали, что будет трудно против финской защиты?

— Да, знали, что предстоит непростой матч, но думали, что все-таки забьем.

— Как считаете, что нужно было делать, чтобы спасти игру?

— Судя по тому, что у нас 0 голов, наверное, надо было лезть мощнее и заталкивать шайбу в ворота.



— Тактика мелкого фола, провокации выводили из равновесия?

— Не думаю. Мы изначально знали, что Финляндия собирается так играть.

— Не кажется, что финны вышли играть не в хоккей?

— Хоккея в их исполнении, конечно, было мало, но они выиграли, молодчики, что сказать.

— В чем главная ошибка сборной в этом матче?