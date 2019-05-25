Третьяк: Сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

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«Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам, — сказал Третьяк. — К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского».

Также глава ФХР выразил уверенность в том, что россияне сумеют настроиться на матч за третье место, в котором сыграют с проигравшей в полуфинале между сборными Канады и Чехии командой. Игра за бронзу состоится 26 мая.