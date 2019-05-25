Американская журналистка назвала гол Финляндии в ворота России глупой случайностью

— Обе команды играли превосходно. Сборной Финляндии просто больше повезло. У России было как минимум 15 бросков, которые можно было легко реализовать. То, что они проиграли с такими звездами — это провал. Но я до сих пор думаю, что команда действительно сильная. А гол финнов можно даже назвать глупой случайностью. Очень жаль, что у России не получилось забить. Они показывали высококлассную игру до последних секунд. (Алена Гребенькова).