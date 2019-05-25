Епанчинцев: По потенциалу сборная России заслуживала большего на ЧМ
МОСКВА, 25 мая — РАИ Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты сборной России по потенциалу заслуживали выход в финал чемпионата мира и должны были побеждать команду Финляндии, но соперник отлично сыграл в защите, считает главный тренер клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра» Вадим Епанчинцев.
Встреча, состоявшаяся в Братиславе в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. Голкипер финской команды Кевин Ланкинен отразил 32 броска.
«По потенциалу мы заслуживали большего. Не умаляя заслуг финских хоккеистов, должны были выходить в финал. Соперник здорово оборонялся, а россиянам не удалась позиционная атака.
В воскресенье сборная России в матче за бронзовые медали встретится с проигравшей командой по итогам полуфинальной встречи Канада — Чехия.
«Все ребята профессионалы, они прекрасно понимают, что должны выиграть бронзу», — отметил собеседник агентства.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
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- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол