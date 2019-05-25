Епанчинцев: По потенциалу сборная России заслуживала большего на ЧМ

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Встреча, состоявшаяся в Братиславе в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. Голкипер финской команды Кевин Ланкинен отразил 32 броска.

«По потенциалу мы заслуживали большего. Не умаляя заслуг финских хоккеистов, должны были выходить в финал. Соперник здорово оборонялся, а россиянам не удалась позиционная атака. Где-то не сработало индивидуальное мастерство, а командные действия сборной Финляндии были лучше. На протяжении всего чемпионата выделялась связка Никита Кучеров — Никита Гусев, да вся команда старалась, но сегодня не смогли переломить финский барьер», — сказал Епанчинцев по телефону.

В воскресенье сборная России в матче за бронзовые медали встретится с проигравшей командой по итогам полуфинальной встречи Канада — Чехия.

«Все ребята профессионалы, они прекрасно понимают, что должны выиграть бронзу», — отметил собеседник агентства.