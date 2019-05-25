Крикунов: Проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов

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Россияне уступили в полуфинале финнам со счетом 0:1, пропустив гол на 51-й минуте встречи.

«Финны обыграли нас только за счет организации игры — они всегда так играют, я сам им когда-то примерно также проигрывал в полуфинале Олимпиады в Турине. Финны давно нащупали этот момент, играют против нас от обороны, и нашего нападения не хватило, чтобы ее пробить. Надо было заставлять финнов идти в атаку, а они играли плотно, все закрыли перед воротами, отдав нам углы. Мы бросаем с флангов — там вратарь», — подчеркнул Крикунов.

«Мы сыграли тактически неграмотно, нам мощи не хватило. Во втором периоде наша игра просела на 20 процентов, и счет 0:1 — это результат того, что наши нападающие попали в глухую оборону соперника», — считает специалист.

«Думаю, теперь нашей сборной лучше было бы сыграть в матче за третье место с канадцами, хотя по игре они с чехами очень схожи. Но наши ребята после сегодняшнего, скорее всего, будут морально опустошены — все ехали в Словакию за золотом. И если соперником будет сборная Канады, наша сборная лучше соберется к этому матчу», — отметил Крикунов.

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу, полуфинал между командами Чехии и Канады начнется в 20:15 мск.