Ланкинен: Победить Россию — это здорово, я получил настоящее удовольствие
Голкипер сборной Финляндии Кевин Ланкинен прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой России (1:0).
«Ощущения классные. Это работа всей команды, мы бились до конца. Победить Россию в полуфинале — это здорово. Один из лучших матчей в жизни. Надеюсь, будет ещё один лучший матч, завтра мы тоже хотим победить. Я получил настоящее удовольствие от игры. Я видел шайбу, защитники помогали мне контролировать отскоки. Это была классная игра.
Мы верим в себя на протяжении всего турнира. Не знаю, верил ли
Анттиле в лицо попала шайба, он вернулся и забил победный гол. Это подтверждение его характера, он отличный парень и лидер, приятно быть с ним в одной команде.
Одна из главных побед в истории нашего хоккея? Не знаю, хочется думать, что завтра у нас будет ещё одна победа, тогда можно будет подумать над этим вопросом. Отдохнём и будем готовиться к финалу, — передаёт слова Ланкинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол