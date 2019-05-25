Анттила: С Финляндией играла опасная команда, но нам хватило одного гола

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«У нас было много шансов и до моего гола. Это важный гол для нас, но героем сегодня был наш вратарь. Мы придерживались своей системы. Да, против нас играла опасная команда, но нам хватило одного гола», — передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.