Финский тренер объяснил, как обыграл Россию в полуфинале ЧМ-2019

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— Большая победа для нас и финского хоккея, — сказал Ялонен. — Мы счастливы. Я горжусь своими парнями. Они обыграли очень мощного соперника. Мы играли друг за друга. Очень плотная упорная игра. Голевых моментов было почти поровну. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Завтра у нас финал. Мы способны его выиграть.

— Почувствовали дежавю?

— В последние 10 минут я вспомнил Братиславу-2011. Это место счастливое для Финляндии. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты. И она могла сравнять. Но Ланкинен сыграл здорово. В четырех-пяти моментах он спас нас от верных голов. Василевский тоже здорово сыграл, но чтобы украсть победу — наш вратарь должен был быть лучше. Так и вышло.

— Какие были ключевые моменты подготовки к России?

— Мы специально раздели восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось. (Игорь Еронко)​.