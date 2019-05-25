Колобков: Россияне на ЧМ показывали красивый хоккей, но финны были сильнее

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Встреча, состоявшаяся в Братиславе в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. Голкипер финской команды Кевин Ланкинен отразил 32 броска. В воскресенье сборная России в матче за бронзовые медали встретится с проигравшей командой по итогам полуфинальной встречи Канада — Чехия.