«Не буду ни в чем обвинять игроков». Воробьев после провального полуфинала с Финляндией

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— Надо было заносить шайбу на пятак, — начал Илья Воробьев. — Если она в чистую не шла. Финны ложились под шайбу. Хотелось бы больше бросков. Не то что по делу мы проиграли, но игра шла до одного гола. Мы его пропустили. Финны вышли кусаться, биться. Мы этого ожидали.

— Поражение по делу?

— Игра шла до первого гола. К сожалению, его забили не мы.

— Согласны, что финны вышли играть не в хоккей?

— Кусаться, биться, как бы это ни называли.

— Что можно было противопоставить финнам?

— Голы.

— Почему с финнами у вас всегда трудности?

— У финнов отлично организованная системная команда. И очень быстрое нападение.

— Против США у России получалась игра в нападении. Что сделали финны, чтобы остановить нас?

— У Финляндии совершенно другая команда. Очень цепкая, грамотно действующая в обороне. Американцы же — талантливые, быстрые, хотят играть в атаке.

— Что было вашей главной ошибкой?

— Хороший вопрос. Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока еще свежо.

— Будет ли у сборной концентрация в борьбе за бронзу?

— Сейчас сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.

— Есть претензии к лидерам, которые в концовке должны были вытаскивать матч? К Малкину, Овечкину?

— У них завтра игра.

— Выложились ли ваши звезды полностью? Особенно Малкин.

— Я не собираюсь ни в чем обвинять игроков.

Финский тренер объяснил, как обыграл Россию

— Большая победа для нас и финского хоккея, — заявил Юкка Ялонен. — Мы счастливы. Я горжусь своими парнями. Они обыграли очень мощного соперника. Мы играли друг за друга. Очень плотная упорная игра. Голевых моментов было почти поровну. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Завтра у нас финал. Мы способны его выиграть.

— Почувствовали дежавю?

— В последние 10 минут я вспомнил Братиславу-2011. Это место счастливое для Финляндии. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты. И она могла сравнять. Но Ланкинен сыграл здорово. В четырех-пяти моментах он спас нас от верных голов. Василевский тоже здорово сыграл, но чтобы украсть победу — наш вратарь должен был быть лучше. Так и вышло.

— Какие были ключевые моменты подготовки к России?

— Мы специально раздели восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось.

​- Как вы думаете, ваши отказники из НХЛ сейчас расстроены? Тот же Ристолайнен.

— Спросите у них. Я сконцентрирован на тех, кто приехал. Эти парни хотят биться за страну. И играют друг за друга. Именно поэтому мы дошли до финала. Я не скажу, что не хочу видеть энхаэловцев. Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира. Чтобы команда была более мастеровитой. Но они должны играть по системе. Ровно так, как мы сыграли сегодня. Мне без разницы, что я обыграл главного тренера СКА. Это меня совершенно не волнует.