«Не буду ни в чем обвинять игроков». Воробьев после провального полуфинала с Финляндией
Слова главного тренера сборной России после матча с финнами.
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Видимо, что-то случилось...
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— Надо было заносить шайбу на пятак, — начал Илья Воробьев. — Если она в чистую не шла. Финны ложились под шайбу. Хотелось бы больше бросков. Не то что по делу мы проиграли, но игра шла до одного гола. Мы его пропустили. Финны вышли кусаться, биться. Мы этого ожидали.
— Поражение по делу?
— Игра шла до первого гола. К сожалению, его забили не мы.
— Согласны, что финны вышли играть не в хоккей?
— Кусаться, биться, как бы это ни называли.
— Что можно было противопоставить финнам?
— Голы.
— Почему с финнами у вас всегда трудности?
— У финнов отлично организованная системная команда. И очень быстрое нападение.
— Против США у России получалась игра в нападении. Что сделали финны, чтобы остановить нас?
— У Финляндии совершенно другая команда. Очень цепкая, грамотно действующая в обороне. Американцы же — талантливые, быстрые, хотят играть в атаке.
— Что было вашей главной ошибкой?
— Хороший вопрос. Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока еще свежо.
— Будет ли у сборной концентрация в борьбе за бронзу?
— Сейчас сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.
— Есть претензии к лидерам, которые в концовке должны были вытаскивать матч? К Малкину, Овечкину?
— У них завтра игра.
— Выложились ли ваши звезды полностью? Особенно Малкин.
— Я не собираюсь ни в чем обвинять игроков.
Финский тренер объяснил, как обыграл Россию
— Большая победа для нас и финского хоккея, — заявил Юкка Ялонен. — Мы счастливы. Я горжусь своими парнями. Они обыграли очень мощного соперника. Мы играли друг за друга. Очень плотная упорная игра. Голевых моментов было почти поровну. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Завтра у нас финал. Мы способны его выиграть.
— Почувствовали дежавю?
— В последние 10 минут я вспомнил Братиславу-2011. Это место счастливое для Финляндии. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты. И она могла сравнять. Но Ланкинен сыграл здорово. В
— Какие были ключевые моменты подготовки к России?
— Мы специально раздели восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось.
- Как вы думаете, ваши отказники из НХЛ сейчас расстроены? Тот же Ристолайнен.
— Спросите у них. Я сконцентрирован на тех, кто приехал. Эти парни хотят биться за страну. И играют друг за друга. Именно поэтому мы дошли до финала. Я не скажу, что не хочу видеть энхаэловцев. Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира. Чтобы команда была более мастеровитой. Но они должны играть по системе. Ровно так, как мы сыграли сегодня. Мне без разницы, что я обыграл главного тренера СКА. Это меня совершенно не волнует.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол