«Не буду ни в чем обвинять игроков». Воробьев после провального полуфинала с Финляндией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
16:15 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
20:15 не начался Канада
Чехия
тв
Матч за 3-е место
26.05 не начался Россия
L SF2
Финал
26.05 не начался Финляндия
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37407832/
25 мая 2019, 19:48 | Спорт-Экспресс

«Не буду ни в чем обвинять игроков». Воробьев после провального полуфинала с Финляндией

Слова главного тренера сборной России после матча с финнами.

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— Надо было заносить шайбу на пятак, — начал Илья Воробьев. — Если она в чистую не шла. Финны ложились под шайбу. Хотелось бы больше бросков. Не то что по делу мы проиграли, но игра шла до одного гола. Мы его пропустили. Финны вышли кусаться, биться. Мы этого ожидали.

— Поражение по делу?

— Игра шла до первого гола. К сожалению, его забили не мы.

— Согласны, что финны вышли играть не в хоккей?

— Кусаться, биться, как бы это ни называли.

— Что можно было противопоставить финнам?

— Голы.

— Почему с финнами у вас всегда трудности?

— У финнов отлично организованная системная команда. И очень быстрое нападение.

— Против США у России получалась игра в нападении. Что сделали финны, чтобы остановить нас?

— У Финляндии совершенно другая команда. Очень цепкая, грамотно действующая в обороне. Американцы же — талантливые, быстрые, хотят играть в атаке.

— Что было вашей главной ошибкой?

— Хороший вопрос. Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока еще свежо.

— Будет ли у сборной концентрация в борьбе за бронзу?

— Сейчас сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.

— Есть претензии к лидерам, которые в концовке должны были вытаскивать матч? К Малкину, Овечкину?

— У них завтра игра.

— Выложились ли ваши звезды полностью? Особенно Малкин.

— Я не собираюсь ни в чем обвинять игроков.

Финский тренер объяснил, как обыграл Россию

— Большая победа для нас и финского хоккея, — заявил Юкка Ялонен. — Мы счастливы. Я горжусь своими парнями. Они обыграли очень мощного соперника. Мы играли друг за друга. Очень плотная упорная игра. Голевых моментов было почти поровну. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Завтра у нас финал. Мы способны его выиграть.

— Почувствовали дежавю?

— В последние 10 минут я вспомнил Братиславу-2011. Это место счастливое для Финляндии. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты. И она могла сравнять. Но Ланкинен сыграл здорово. В четырех-пяти моментах он спас нас от верных голов. Василевский тоже здорово сыграл, но чтобы украсть победу — наш вратарь должен был быть лучше. Так и вышло.

— Какие были ключевые моменты подготовки к России?

— Мы специально раздели восемь защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с атакой сборной России. Второе — мы хотели работать на периметре в зоне атаки, как можно более длинные позиционные атаки проводить. У нас неплохо получалось.

​- Как вы думаете, ваши отказники из НХЛ сейчас расстроены? Тот же Ристолайнен.

— Спросите у них. Я сконцентрирован на тех, кто приехал. Эти парни хотят биться за страну. И играют друг за друга. Именно поэтому мы дошли до финала. Я не скажу, что не хочу видеть энхаэловцев. Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира. Чтобы команда была более мастеровитой. Но они должны играть по системе. Ровно так, как мы сыграли сегодня. Мне без разницы, что я обыграл главного тренера СКА. Это меня совершенно не волнует.
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25 Мая, 16:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Россия 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Илья Воробьев Юкка Ялонен
Вратари
Андрей Василевский 58:02 Кевин Ланкинен
1-й период
04:05 Александр Овечкин
Оливер Каски 04:05
05:35 Никита Кучеров
2-й период
20:28 Сергей Андронов
3-й период
Оливер Каски 45:16
Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта) 50:18
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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