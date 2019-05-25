Михайлов не считает провальным выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поражение сборной России хоккею в полуфинале чемпионата мира нельзя считать провальным результатом. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов.
Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Словакии. В составе сборной Финляндии присутствуют только два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира.
«Не вижу никакого провала, — сказал Михайлов. — Обе команды играли на победу, игра была интересная, с захватывающими моментами. Другое дело, что тактика финнов — контратаки и позиционные атаки — принесла успех».
«Настрой у [российской] команды был запредельным, желание и самоотдача у игроков были хорошими, но нападающие… Где они были? Без заброшенных шайб выиграть нельзя», — добавил эксперт.
Обсуждать работу главного тренера сборной России Ильи Воробьева Михайлов не стал.
Сборная России в четвертый раз подряд не смогла пробиться в финал мирового первенства. В матче за третье место российские хоккеисты сыграют с проигравшей командой во встрече между чехами и канадцами. В последний раз на чемпионатах мира сборная России побеждала в 2014 году под руководством Олега Знарка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол