Андрей Василевский: Сборная Финляндии просто перебегала Россию
Голкипер сборной России Андрей Василевский после поражения от Финляндии в матче ½ финала чемпионата мира-2019 (0:1) заявил, что соперники перебегали россиян.
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— Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас, — приводит слова Василевского официальный сайт ФХР. — Что тут еще сказать? Сборная Финляндии построила свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата.
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|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
Вратари
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол