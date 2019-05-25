Андрей Василевский: Сборная Финляндии просто перебегала Россию

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— Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас, — приводит слова Василевского официальный сайт ФХР. — Что тут еще сказать? Сборная Финляндии построила свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата.