Самый обидный провал в истории российского хоккея. Даже хуже Сочи и Ванкувера

Такого потрясения болельщики сборной не испытывали никогда. Даже в середине 1990-х, когда почти все наши энхаэловцы регулярно игнорировали чемпионаты мира. Даже в начале 2000-х, когда сборная России опозорилась со звездным составом на домашнем чемпионате в Санкт-Петербурге. Даже в 2004 году, когда за весь турнир, проходивший в Чехии, было всего две победы над Данией и Японией. Даже в 2013 году, когда в четвертьфинале нас разобрала на части заурядная сборная США. Даже поражения от канадцев и финнов на Олимпиадах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, навсегда оставившие в сердце чувство глубокого разочарования, были менее болезненными.

Сборная России во всех вышеприведенных случаях не казалась воплощением мечты, захлебнувшись в собственных проблемах по ходу турниров. Нынешняя «дрим-тим», является наверное, сильнейшей за новейшую историю, если говорить о чемпионатах мира. Свой статус фаворита она подкрепляла не только наличием суперзвезд, но и отличной игрой на протяжении всего турнира. Ее не раздирали внутренние противоречия. В этом на 100 процентов уверены все, кто находился рядом с ней.

Ковальчук охотно смирился с ролью игрока четвертого звена, спрятав свое «эго» так далеко, что не найдет самая лучшая в мире ищейка. Овечкин забивал мало, но работал за двоих. Василевский тащил в воротах. Кучеров и Гусев разрывали любую оборону. По красной дорожке к вожделенному золоту сборная России четко двигалась с уверенностью заслуженного вояки на праздничном параде и в последний момент споткнулась.

Всего этого великолепия оказалось недостаточно, чтобы обыграть зубастую, но скромную по своим возможностям финскую команду. Она, может быть, представляет собой самый духовитый коллектив за все годы проведения чемпионатов мира. Юкка Ялонен и его парни — большие молодцы, заслуживающие памятника при жизни у себя на родине. Но не может быть никаких оправданий тому, что все российские супернападающие не смогли забросить за 60 минут игрового времени в ворота, наверное, восьмого по ранжиру финского голкипера Ланкинена хотя бы одну шайбу.

Более того, матч был абсолютно равным. По голевым моментам уж точно. Россияне точно выглядели ничем не лучше, чтобы рассуждать о фатальном невезении и фантастическом кураже вражеского вратаря. Напомним, что как минимум полсотни сильнейших игроков по разным причинам не доехали до сборной Финляндии. Победный гол забил 33-летний форвард «Йокерита» Анттила, у себя в клубе частенько выходящий в четвертом звене! Пять сезонов назад он доехал до Новокузнецка, но провел в КХЛ всего полтора десятка игр. Двухметровый нападающий быстро надоел главному тренеру Герману Титову и был на несколько матчей спущен в фарм-клуб «Ариада», выступавший в ВХЛ. Человек, на своем опыте узнавший, как играют в хоккей на площадках в Волжске и Альметьевске, похоронил сборную России, ломившуюся от звезд НХЛ.

Корейский вариант годичной давности со спасением в финале Олимпиады на этот раз не сработал. Гусев и Ко не нашли в себя сил вырвать победу. Опустошение — слишком слабое слово, чтобы описать собственные чувства после финальной сирены, которая подвела черту под поражением. Катастрофа, стыд, позор и еще масса слов, которые не пропустит цензура.

Пожалуй, в советское время, когда «Красная машина» набирала обороты, с ней случались аналогичные неудачи. В 1976 году на чемпионате мира в Катовице она умудрилась проиграть сборной Польши! На Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде — американским студентам. По горячим следам найти причины провала непросто.

Очевидно, что ответственность должны разделить все: и тренерский штаб, и игроки, и руководители. Каждый допустил промахи по своей части. Ожидать ли кадровых перестановок? Тут могут быть разные варианты. Лично я не сторонник скоропалительных решений. Те, кто отвечают за развитие российского хоккея, могут считать по-другому. В сборной СССР после Лэйк-Плэсида оставили Виктора Тихонова. Уже в 1981 году под его руководством она выиграла самый значимый и представительный турнир для себя за все время — Кубок Канады.

Увы, сейчас соревнований в формате «лучшие против лучших» не предвидится. Да и Илья Воробьев по масштабу пока не тянет на Виктора Васильевича. В этой связи хочется лишь пожелать душевного равновесия всем, кому небезразличен наш хоккей. Нынешний провал очень болезненный, чтобы он нем можно было забыть через день, неделю, месяц и даже год.