Самый обидный провал в истории российского хоккея. Даже хуже Сочи и Ванкувера
Корреспондент «СЭ» подводит итоги сенсационного поражения сборной России в полуфинале чемпионата мира от Финляндии (0:1).
Такого потрясения болельщики сборной не испытывали никогда. Даже в середине 1990-х, когда почти все наши энхаэловцы регулярно игнорировали чемпионаты мира. Даже в начале 2000-х, когда сборная России опозорилась со звездным составом на домашнем чемпионате в
Сборная России во всех вышеприведенных случаях не казалась воплощением мечты, захлебнувшись в собственных проблемах по ходу турниров. Нынешняя «дрим-тим», является наверное, сильнейшей за новейшую историю, если говорить о чемпионатах мира. Свой статус фаворита она подкрепляла не только наличием суперзвезд, но и отличной игрой на протяжении всего турнира. Ее не раздирали внутренние противоречия. В этом на 100 процентов уверены все, кто находился рядом с ней.
Ковальчук охотно смирился с ролью игрока четвертого звена, спрятав свое «эго» так далеко, что не найдет самая лучшая в мире ищейка. Овечкин забивал мало, но работал за двоих. Василевский тащил в воротах. Кучеров и Гусев разрывали любую оборону. По красной дорожке к вожделенному золоту сборная России четко двигалась с уверенностью заслуженного вояки на праздничном параде и в последний момент споткнулась.
Всего этого великолепия оказалось недостаточно, чтобы обыграть зубастую, но скромную по своим возможностям финскую команду. Она, может быть, представляет собой самый духовитый коллектив за все годы проведения чемпионатов мира. Юкка Ялонен и его парни — большие молодцы, заслуживающие памятника при жизни у себя на родине. Но не может быть никаких оправданий тому, что все российские супернападающие не смогли забросить за 60 минут игрового времени в ворота, наверное, восьмого по ранжиру финского голкипера Ланкинена хотя бы одну шайбу.
Более того, матч был абсолютно равным. По голевым моментам уж точно. Россияне точно выглядели ничем не лучше, чтобы рассуждать о фатальном невезении и фантастическом кураже вражеского вратаря. Напомним, что как минимум полсотни сильнейших игроков по разным причинам не доехали до сборной Финляндии. Победный гол забил 33-летний форвард «Йокерита» Анттила, у себя в клубе частенько выходящий в четвертом звене! Пять сезонов назад он доехал до Новокузнецка, но провел в КХЛ всего полтора десятка игр. Двухметровый нападающий быстро надоел главному тренеру Герману Титову и был на несколько матчей спущен в
Корейский вариант годичной давности со спасением в финале Олимпиады на этот раз не сработал. Гусев и Ко не нашли в себя сил вырвать победу. Опустошение — слишком слабое слово, чтобы описать собственные чувства после финальной сирены, которая подвела черту под поражением. Катастрофа, стыд, позор и еще масса слов, которые не пропустит цензура.
Пожалуй, в советское время, когда «Красная машина» набирала обороты, с ней случались аналогичные неудачи. В 1976 году на чемпионате мира в Катовице она умудрилась проиграть сборной Польши! На Олимпиаде-1980 в
Очевидно, что ответственность должны разделить все: и тренерский штаб, и игроки, и руководители. Каждый допустил промахи по своей части. Ожидать ли кадровых перестановок? Тут могут быть разные варианты. Лично я не сторонник скоропалительных решений. Те, кто отвечают за развитие российского хоккея, могут считать
Увы, сейчас соревнований в формате «лучшие против лучших» не предвидится. Да и Илья Воробьев по масштабу пока не тянет на Виктора Васильевича. В этой связи хочется лишь пожелать душевного равновесия всем, кому небезразличен наш хоккей. Нынешний провал очень болезненный, чтобы он нем можно было забыть через день, неделю, месяц и даже год.
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|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол