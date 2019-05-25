Россия поднимется в рейтинге IIHF на второе место после ЧМ, но не обойдет Канаду
БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия после чемпионата мира мира в Словакии обойдет Швецию в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), а Канада останется на первом месте. Об этом стало известно после поражения сборной России в полуфинале турнира от финнов.
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Российские хоккеисты в субботу не смогли выйти в финал турнира, проиграв сборной Финляндии со счетом 0:1. Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать Россия в рейтинге, — 3640. Этого хватит для того, чтобы обойти занимающую пока второе место Швецию. Лидер рейтинга Канада останется на первом месте, даже если сборная этой страны займет на чемпионате мира четвертое место. В таком случае канадцы наберут 3645 баллов.
На данный момент сборная Канады играет в полуфинале с чехами.
Финляндия в случае победы на чемпионате мира наберет 3615 баллов и лишь сравняется по этому показателю со Швецией. Чехия наберет в рейтинге 3565 баллов, если выиграет мировое первенство.
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