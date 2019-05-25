«Русские звезды из НХЛ не смогли ничего сделать». Финляндия празднует чудо-победу

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Финляндия
Канада
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37408464/
25 мая 2019, 22:20 | Спорт-Экспресс

«Русские звезды из НХЛ не смогли ничего сделать». Финляндия празднует чудо-победу

Финские СМИ празднуют победу над Россией.

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Jatkoaika: «Удача улыбнулась Финляндии в середине третьего периода»

В упорной борьбе сборная Финляндии смогла одолеть Россию в полуфинале чемпионата мира. Единственный гол в этой встрече оказался на счету Марко Анттилы.

На протяжении всего матча шла равная борьба. Соперники обменивались атаками, но больше внимания уделяли обороне, не позволяя создавать моменты у своих ворот.

Удача улыбнулась Финляндии в середине третьего периода. Хенри Йокихарью нанес бросок по воротам, а первым к отскочившей шайбе подоспел Анттила, который успел протолкнуть ее между щитков Андрея Василевского.

Россия бросила все силы в атаку. За две минут до конца россияне даже выпустили на лед шестого полевого игрока. Но даже это не помогло им пробить в этот вечер Кевина Ланкинена, который отразил все 32 броска по своим воротам.

Yle: «Финляндия совершила чудо»

Какая игра. Какая потрясающая игра. Сборная Финляндии преподнесла вторую сенсацию, обыграв еще одного фаворита на пути к финалу.

Финляндия контролировала ход матча практически на протяжении всего времени. Выверенные и отточенные действия в обороне раз за разом останавливали грозную атаку соперника на подходе к синей линии. А если кому-то из российских звезд и удавалось войти в зону, то им перекрывали оставшееся пространство и не давали пространства для броска.

Перед этой игрой голкипер сборной Финляндии Кевин Ланкинен признался, что этот матч станет самым важным в его карьере. И он подтвердил слова делом, отразив все броски по своим воротам и не допустив даже малейшей помарки.

Финляндия совершила чудо. Второй матч подряд ключевой гол для команды забивает капитан — Марко Антилла. Кажется, что для этого состава уже нет ничего невозможного.

Helsingin Sanomat: «В эту команду стыдно не верить»

Сборная Финляндии не перестает удивлять на этом чемпионате мира. Команде, которая была собрана почти без привлечения представителей НХЛ, предрекали максимум четвертьфинал. А теперь Финляндия сыграет в матче за золото.

Финны провели блестящую с тактической точки зрения встречу с Россией. И даже звездная атака россиян не смогла ничего поделать с надежной обороной команды. Оказывается, звезды из НХЛ — это еще не залог успеха.

Все внимание в составе сборной Финляндии было приковано к Каапо Какко. Но кто бы мог подумать, что в решающих матчах на первые роли выйдет Марко Антилла. Дважды.

Анттила — капитан и настоящий лидер, но обычно результативных действий ждут не от него. Такова реальность нынешнего состава. И теперь любой игрок может стать новым героем, если ярко проявит себя в финале. Во всяком случае, теперь в эту команду стыдно не верить.

Aamulehti: «Финляндия продолжает творить чудеса»

Худший состав за последние годы.

Никаких шансов против Канады или США. Что уж говорить о шведах. Правда, даже не у них самый впечатляющий подбор игроков. Россия — о ней даже страшно вспоминать.

Неправда. Все прогнозы экспертов пошли прахом. Финляндия продолжает творить чудеса в Словакии. Чудеса, которые противоречат здравому смыслу.

Хотя, ведь это и есть суть понятия «чудо»?

Iltalehti: «Исход встречи решили не арбитры»

«Судьи решили, что это какая-то непонятная игра и можно ничего не свистеть», — это слова защитника сборной России и «Тампы» Михаила Сергачева.

Сергачев был недоволен тем, что в матче с Финляндией его команда лишь раз получила численное большинство.

Но и Финляндия может жаловаться, что судьи пропускали нарушения со стороны соперника. К примеру, когда Никита Нестеров попал клюшкой по лицу Петтери Линдбому.

В любом случае, исход встречи явно решили не арбитры.

IltaSanomat: «Ялонен знал, что будет делать с этой командой»

Вот так вот. Кто верил перед началом чемпионата мира, что сборная Финляндии пробьется в финал? Мягко говоря, только самые отъявленные оптимисты.

Перед началом турнира главный тренер сборной Юкка Ялонен подвергся жесткой критике за то, что почти не стал привлекать игроков из Северной Америки. Даже перед полуфиналом российские журналисты задавали ему такие вопросы. Ответ Ялонена был предельно четок: «Они нам не нужны».

Зато на чемпионате в Словакии финские игроки продемонстрировали те качества, которые так ценятся в хоккее: упорство, мужество, смелость, уверенность и целеустремленность. Каждый мечтает победить. Но не у каждого хватит характера, чтобы преодолеть те трудности, что ждут на этом пути.

Финские хоккеисты прекрасно понимают, что их залог их успеха — это слаженная коллективная игра. Другими словами, игроки готовы поступиться какими-то своими желаниями или личными стремлениями ради общего успеха.

Ялонен смог собрать отличный состав. Подобрать нужных ему игроков, которые способны выполнять поставленные задачи и требования. И он знал, что будет делать с этой командой. На этом турнире Ялонен доказал, что наработанный богатый тренерский опыт дает свои плоды.
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25 Мая, 16:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Россия 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Илья Воробьев Юкка Ялонен
Вратари
Андрей Василевский 58:02 Кевин Ланкинен
1-й период
04:05 Александр Овечкин
Оливер Каски 04:05
05:35 Никита Кучеров
2-й период
20:28 Сергей Андронов
3-й период
Оливер Каски 45:16
Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта) 50:18
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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