Быков: Сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян в полуфинале ЧМ по хоккею
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею сыграла в полуфинале чемпионата мира в Словакии выше всяких похвал — команда прыгнула выше головы, лишив россиян шанса побороться за золото турнира.
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Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
«Надо сказать, что финны сегодня сыграли выше всяких похвал — прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо. Молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений», — рассказал Быков.
«Финны быстро сворачивались в обороне, полностью лишили нас пространства, чтобы создавать
В последний раз сборная России играла в финале чемпионата мира в 2015 году, когда на турнире в Чехии в матче за золотые медали уступила канадцам. А последнее чемпионство сборной России датировано 2014 годом, когда в финале первенства в Минске были обыграны финны.
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|25 Мая, 16:15
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|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
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|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
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