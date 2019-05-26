Быков: Сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян в полуфинале ЧМ по хоккею

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Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«Надо сказать, что финны сегодня сыграли выше всяких похвал — прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо. Молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений», — рассказал Быков.

«Финны быстро сворачивались в обороне, полностью лишили нас пространства, чтобы создавать какие-то комбинации. А когда мы делали броски, их вратарь был уже на посту. Мы не смогли сегодня показать нашу лучшую игру», — заключил эксперт.

В последний раз сборная России играла в финале чемпионата мира в 2015 году, когда на турнире в Чехии в матче за золотые медали уступила канадцам. А последнее чемпионство сборной России датировано 2014 годом, когда в финале первенства в Минске были обыграны финны.