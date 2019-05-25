Сборная России проиграла финнам в полуфинальной встрече чемпионата мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уступила со счётом 0:1 и будет играть в матче за бронзовые медали. Увы, не помогли команде и её главные звёзды — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Почему они сыграли так слабо, и кто в этом виноват?

Ошибки тренерского штаба

Конечно, в первую очередь стоит спросить с тренерского штаба. Илья Воробьёв и его коллеги явно проиграли Юкке Ялонену тактически. Причём, по всем статьям. Что из главного сделал опытнейший Ялонен? Он перекрыл кислород звёздным российским нападающим. Овечкин и компания не чувствовали себя на площадке свободно, русских звёзд вышли выводить из себя. Да, интересным финский хоккей точно не назовёшь, но он приносит результат. Даже Овечкин бился об голкипера Ланкинена и финскую оборону, словно муха об стекло. Тренеры так и не смогли подобрать связке Овечкин-Кузнецов идеального третьего партнёра, что не могло не сказаться на результате.

Кирилл Капризов, игравший с Овечкиным и Кузнецовым, смотрелся неплохо и был, пожалуй, лучшим у россиян в игре с финнами, однако «химии» и сыгранности конкретно в тройке мы не увидели. Но и откуда ей взяться, если Капризов впервые в жизни сыграл с Овечкиным и Кузнецовым на нынешнем чемпионате мира? Окончательно потерялся и Малкин, прошедший, как и остальные российские звёзды, мимо журналистов в микст-зоне. А вот Капризов остановился. Возможно, российские тренеры не смогли должным образом настроить команду, оперативно что-то изменить, внести коррективы. Недонастрой в комплекте с непрухой смерти подобен.

Кусачие финны

Финские хоккеисты, как выразился на пресс-конференции главный тренер Илья Воробьёв, вышли биться и кусаться. Лезть под кожу и вязать россиян по рукам и ногам, а это самое неприятное. Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров не чувствовали себя комфортно, не могли даже свободно вдохнуть. Против них играли жёстко и цепко. Овечкин сорвался уже в самом начале встречи, когда толкнул клюшкой Каски у борта и заработал две минуты.

Финская система оказалась не по зубам для хвалёных российских хоккеистов, которые так и не смогли распечатать ворота поймавшего кураж Ланкинена. Дисциплина, строгая игра по тренерскому указанию, подкожный хоккей — всё это и есть залог финского успеха. Финны понимали, как нужно сыграть против главных русских звёзд. План на игру у Суоми сработал.

Виноваты сами игроки

Большие вопросы и к самим игрокам. Да, у россиян было всего одно большинство, но ведь можно было его реализовать. Однако спецбригады, напичканные звёздными форвардами, не сработали. Овечкин имел хороший момент для гола по ходу встречи, но не сумел бросить так, чтобы застать врасплох Ланкинена. Опять же, если говорить о недонастрое, то стоит обратить внимание не только на тренеров, но и на самих хоккеистов. Кучеров хотя бы исправно набирал очки до этого матча и был в лидерах бомбардирской гонки, а от Овечкина и Малкина на этом турнире заждались голов.

Постоянно повторялось, что они, лидеры сборной, забьют в самый нужный момент. Этот самый момент наступил в матче с Финляндией. Однако Овечкин с Малкиным не забили ни в начале игры, ни в середине, ни в концовке, когда нужно было вытаскивать матч и переводить его в овертайм. Можно предположить, что имела место быть расслабленность, но в таком случае нужно пенять только на себя.

Если обратиться к броскам, то у Овечкина их четыре за матч, У Малкина один (!), у Кузнецова три, у Кучерова — шесть. Малкин, к слову, находился на льду во время пропущенной от Анттилы шайбы. Это тоже повод для раздумий.

Так и не привыкли к европейским площадкам

Не стоит забывать и про человеческий фактор. Да, акклиматизацию звёзды НХЛ давно прошли, но какой-то остаток дискомфорта в этом плане наверняка остался. Организм не обманешь, быстро перестроиться к новым часовым поясам и климату попросту невозможно. Тем более когда речь идёт о спорте и человек находится под постоянными физическим нагрузками.

И, конечно, не могли не сказаться большие площадки. У финнов больше хоккеистов, привыкших играть в той же КХЛ на больших «коробках». Все российские звёзды выступают в Северной Америке на маленьком льду. Поэтому и голы Овечкину, Малкину и остальным давались столь тяжело. Но это, конечно, не может служить оправданием поражению и нулю в графе «заброшенные шайбы». Все находились в одинаковых условиях. Звёзды сборной России прошли зону для общения с журналистами с закрытыми ртами. Ничего им не дали сказать и игроки из четвёртого состава сборной Финляндии. Игроков такого типа в хоккее называют «деревянными».

Павел Панышев