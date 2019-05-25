212 голов в НХЛ и ноль — «деревянным» финнам. Почему наши звёзды провалились
Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров отыграли матч вхолостую, когда были должны тащить команду в финал. Кто виноват?
Сборная России проиграла финнам в полуфинальной встрече чемпионата мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уступила со счётом 0:1 и будет играть в матче за бронзовые медали. Увы, не помогли команде и её главные звёзды — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Почему они сыграли так слабо, и кто в этом виноват?
Ошибки тренерского штаба
Конечно, в первую очередь стоит спросить с тренерского штаба. Илья Воробьёв и его коллеги явно проиграли Юкке Ялонену тактически. Причём, по всем статьям. Что из главного сделал опытнейший Ялонен? Он перекрыл кислород звёздным российским нападающим. Овечкин и компания не чувствовали себя на площадке свободно, русских звёзд вышли выводить из себя. Да, интересным финский хоккей точно не назовёшь, но он приносит результат. Даже Овечкин бился об голкипера Ланкинена и финскую оборону, словно муха об стекло. Тренеры так и не смогли подобрать связке
Кирилл Капризов, игравший с Овечкиным и Кузнецовым, смотрелся неплохо и был, пожалуй, лучшим у россиян в игре с финнами, однако «химии» и сыгранности конкретно в тройке мы не увидели. Но и откуда ей взяться, если Капризов впервые в жизни сыграл с Овечкиным и Кузнецовым на нынешнем чемпионате мира? Окончательно потерялся и Малкин, прошедший, как и остальные российские звёзды, мимо журналистов в
Кусачие финны
Финские хоккеисты, как выразился на
Финская система оказалась не по зубам для хвалёных российских хоккеистов, которые так и не смогли распечатать ворота поймавшего кураж Ланкинена. Дисциплина, строгая игра по тренерскому указанию, подкожный хоккей — всё это и есть залог финского успеха. Финны понимали, как нужно сыграть против главных русских звёзд. План на игру у Суоми сработал.
Виноваты сами игроки
Большие вопросы и к самим игрокам. Да, у россиян было всего одно большинство, но ведь можно было его реализовать. Однако спецбригады, напичканные звёздными форвардами, не сработали. Овечкин имел хороший момент для гола по ходу встречи, но не сумел бросить так, чтобы застать врасплох Ланкинена. Опять же, если говорить о недонастрое, то стоит обратить внимание не только на тренеров, но и на самих хоккеистов. Кучеров хотя бы исправно набирал очки до этого матча и был в лидерах бомбардирской гонки, а от Овечкина и Малкина на этом турнире заждались голов.
Постоянно повторялось, что они, лидеры сборной, забьют в самый нужный момент. Этот самый момент наступил в матче с Финляндией. Однако Овечкин с Малкиным не забили ни в начале игры, ни в середине, ни в концовке, когда нужно было вытаскивать матч и переводить его в овертайм. Можно предположить, что имела место быть расслабленность, но в таком случае нужно пенять только на себя.
Если обратиться к броскам, то у Овечкина их четыре за матч, У Малкина один (!), у Кузнецова три, у Кучерова — шесть. Малкин, к слову, находился на льду во время пропущенной от Анттилы шайбы. Это тоже повод для раздумий.
Так и не привыкли к европейским площадкам
Не стоит забывать и про человеческий фактор. Да, акклиматизацию звёзды НХЛ давно прошли, но
И, конечно, не могли не сказаться большие площадки. У финнов больше хоккеистов, привыкших играть в той же КХЛ на больших «коробках». Все российские звёзды выступают в Северной Америке на маленьком льду. Поэтому и голы Овечкину, Малкину и остальным давались столь тяжело. Но это, конечно, не может служить оправданием поражению и нулю в графе «заброшенные шайбы». Все находились в одинаковых условиях. Звёзды сборной России прошли зону для общения с журналистами с закрытыми ртами. Ничего им не дали сказать и игроки из четвёртого состава сборной Финляндии. Игроков такого типа в хоккее называют «деревянными».
Павел Панышев
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол