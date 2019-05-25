Сборная Канады обыграла команду Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Финляндия
Канада
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37408680/
25 мая 2019, 23:01 | ТАСС

Сборная Канады обыграла команду Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Чехии со счетом 5:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2019, который проходит в Словакии. Встречу, которая состоялась на арене имени Ондрея Непелы, посетило 9085 зрителей.

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© ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (6-я минута), Дарнелл Нёрс (21), Пьер-Люк Дюбуа (26), Кайл Туррис (47) и Томас Шабо (53), у чехов отличился Томаш Загорна (54). Одним из двух лайнсменов матча был россиянин Глеб Лазарев.

После гола Дюбуа в воротах сборной Чехии Патрика Бартошака сменил голкипер Павел Францоуз. Стоун забросил восьмую шайбу в девяти матчах на турнире и вышел в единоличные лидеры в споре лучших снайперов чемпионата мира.

Команды провели на мировых первенствах 24-й очный матч, сборная Канады выиграла 11-ю встречу (10 побед в основное время, одна — в овертайме), в активе сборной Чехии 12 побед (11 — в основное время, одна — по буллитам). Кроме того, команды провели седьмой очный матч в рамках полуфиналов на чемпионатах мира и Олимпийских играх (шесть — на чемпионатах мира, один — на Играх), канадцы в четвертый раз сумели обыграть чешскую сборную в этих встречах, на счету чехов — три победы. В последний раз сборная Канады побеждала чехов в полуфинале крупных турниров на чемпионате мира 2015 года в Чехии, когда канадцы победили со счетом 2:0, в итоге завоевав золотые медали.

Сборная Канады в предыдущий раз выходила в финал чемпионата мира в 2017 году, где в финальной встрече уступила команде Швеции со счетом 1:2 в серии послематчевых буллитов. До этого канадцы два раза подряд становились победителями турнира (2015, 2016). На чемпионате мира 2018 года в Дании канадцы заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали американцам.

В финале сборная Канады сыграет с командой Финляндии, которая в полуфинале победила сборную России со счетом 1:0. Российская команда в матче за бронзовые медали турнира сыграет с чехами. Финал и матч за третье место пройдут 26 мая.
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25 Мая, 20:15 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Канада 5:1
(1:0, 2:0, 2:1)
Чехия
Главные тренеры
Ален Виньо Милош Ржига
Вратари
Мэттью Мюррей Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
1-й период
05:18 Марк Стоун (Т. Стэчер)
06:26 Джонатан Маршессо
14:31 Кайл Террис
2-й период
20:10 Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
25:06 Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
3-й период
46:26 Кайл Террис (Э. Манта)
49:25 Тома Шабо
53:00 Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
Томаш Зогорна (Ян Коларж) 53:59
55:35 Пьер-Люк Дюбуа
Михал Ржепик 55:35
58:13 Джаред Маккэн
Дмитрий Яшкин 58:13
Дмитрий Яшкин 58:13
58:29 Тома Шабо
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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