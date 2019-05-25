Сборная Канады обыграла команду Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею
БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Чехии со счетом 5:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2019, который проходит в Словакии. Встречу, которая состоялась на арене имени Ондрея Непелы, посетило 9085 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (6-я минута), Дарнелл Нёрс (21),
После гола Дюбуа в воротах сборной Чехии Патрика Бартошака сменил голкипер Павел Францоуз. Стоун забросил восьмую шайбу в девяти матчах на турнире и вышел в единоличные лидеры в споре лучших снайперов чемпионата мира.
Команды провели на мировых первенствах 24-й очный матч, сборная Канады выиграла 11-ю встречу (10 побед в основное время, одна — в овертайме), в активе сборной Чехии 12 побед (11 — в основное время, одна — по буллитам). Кроме того, команды провели седьмой очный матч в рамках полуфиналов на чемпионатах мира и Олимпийских играх (шесть — на чемпионатах мира, один — на Играх), канадцы в четвертый раз сумели обыграть чешскую сборную в этих встречах, на счету чехов — три победы. В последний раз сборная Канады побеждала чехов в полуфинале крупных турниров на чемпионате мира 2015 года в Чехии, когда канадцы победили со счетом 2:0, в итоге завоевав золотые медали.
Сборная Канады в предыдущий раз выходила в финал чемпионата мира в 2017 году, где в финальной встрече уступила команде Швеции со счетом 1:2 в серии послематчевых буллитов. До этого канадцы два раза подряд становились победителями турнира (2015, 2016). На чемпионате мира 2018 года в Дании канадцы заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали американцам.
В финале сборная Канады сыграет с командой Финляндии, которая в полуфинале победила сборную России со счетом 1:0. Российская команда в матче за бронзовые медали турнира сыграет с чехами. Финал и матч за третье место пройдут 26 мая.
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|Ален Виньо
|Милош Ржига
|Мэттью Мюррей
|Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
|1-й период
|05:18
|Марк Стоун (Т. Стэчер)
|06:26
|Джонатан Маршессо
|14:31
|Кайл Террис
|2-й период
|20:10
|Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
|25:06
|Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
|3-й период
|46:26
|Кайл Террис (Э. Манта)
|49:25
|Тома Шабо
|53:00
|Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
|Томаш Зогорна (Ян Коларж)
|53:59
|55:35
|Пьер-Люк Дюбуа
|Михал Ржепик
|55:35
|58:13
|Джаред Маккэн
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|58:29
|Тома Шабо
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол