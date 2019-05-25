Сборная России сыграет с командой Чехии в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

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В субботу сборная России во встрече полуфинала проиграла команде Финляндии со счетом 0:1, а чехи уступили канадцам — 1:5. Таким образом, в матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, а в финале встретятся команды Финляндии и Канады.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Матч за 3-е место, 26.05.2019, 16:45 -:- Россия Чехия

Сборная России в восьмой раз сыграет в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. В четырех случаях россияне завоевывали бронзовые медали турнира (2005, 2007, 2016, 2017), в трех занимали четвертое место (1996, 1997, 2011). С чешскими хоккеистами российская команда дважды встречалась в матчах за третье место и оба раза уступала — в 1997-м чехи победили со счетом 4:3, а в 2011-м — со счетом 7:4.

Матч за третье место и финал пройдут в Братиславе 26 мая. Встреча за бронзовые медали начнется в 16:45 мск, финальный матч — в 21:15.