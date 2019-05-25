Комментатор TSN: сборная России — 212 голов в НХЛ в сезоне, финская сборная — 0
Комментатор TSN Горд Миллер, работающий на матчах чемпионата мира в Словакии, высказался о результате полуфинального поединка мирового первенства, в котором сборная России с минимальным счётом уступила соперникам из Финляндии — 0:1.
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Миллер привёл любопытную статистику результативности игроков НХЛ в обеих командах.
«Игроки, входящие в состав российской команды, которая сегодня проиграла финнам полуфинал чемпионата мира, забросили 212 шайб в прошлом сезоне в НХЛ. У финнов голов вообще не было. У них только два игрока НХЛ: Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Но они в этом сезоне не забили ни одного гола», — написал комментатор в своём «твиттере».
Единственную шайбу в матче со сборной России записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол