Канада раскатала Чехию на глазах Ягра. «Кленовые листья» идут за золотом, которое упустила Россия

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Финляндия
Канада
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37408710/
25 мая 2019, 23:09 | Sport24

Канада раскатала Чехию на глазах Ягра. «Кленовые листья» идут за золотом, которое упустила Россия

В них не особо верили, а зря.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sport24

Сборная России своим сенсационным поражением от финна расстроила не только своих болельщиков. Очевидно же, что финала Россия — Канада ждали сотни тысяч хоккейных фанатов по всему миру. Но суперзвездная банда Ильи Воробьева не смогла дожать очень скромную по составу финскую сборную и лишила всех нас большого праздника.

А вот канадцы такому развитию событий, кажется, были только рады. Свой полуфинал против чехов они начали очень резво, создали пару голевых моментов уже в первой смена, а через 5 минут открыли счет: защитник «Ванкувера» Трой Стечер прошел по правому краю, покатил на пятак, а герой четвертьфинала Марк Стоун очень аккуратно переправил шайбу в ворота. Просто ювелирная работа правого края «Вегаса».

Чехи отреагировали на быстро пропущенный гол очень адекватно — понеслись отыгрываться. 190-сантиметровый форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин в пределах правил бил соперников, его партнеры по полной нагрузили Мэтта Мюррея, в какой-то момент для канадцев все выглядело очень тревожно. Но они выстояли — и в равных составах и дважды в формате «4 на 5». Чешский порыв был потрачен впустую.

В трансляции показали канадских хоккеистов в тот момент, когда они выходили на второй период. «Кленовые листья» смеялись, как будто впереди их ждет не 40 минут полуфинала первенства планеты, а массовое катание в компании знакомых. Через 10 секунд после вбрасывания на лицах североамериканских хоккеистов снова появились улыбки — они удвоили преимущество. У центрфорварда чехов Доминика Симона на точке сломалась клюшка, а пока он менял ее соперник не только доставил шайбу к воротам Патрика Бартошака, но и упаковали ее за линию. Постарался Дарнелл Нерс из «Эдмонтона».

А совсем скоро тренерский штаб сборной Финляндии мог начинать просматривать матчи канадцев, чтобы подготовиться к финалу. «Кленовые листья» соорудили третий гол и сняли все вопросы о составе участников решающего матча чемпионата мира. Про шайбу Дюбуа не стоит ничего рассказывать, на такие комбинации надо смотреть.

Чехи не бросили играть, до последнего пытались что-то изменить, но Мюррей этим вечером был очень хорош, а остальные канадцы — максимально хладнокровны и уверены в себе. В третьем периоде Кайл Террис и Томас Шабо размочили появившегося на льду после счета 0:3 Павла Францоуза, появившегося на льду после того, как счет стал 3:0, и окончательно расстроил чешскую легенду Яромира Ягра.

5:1 — канадцы, в которых до старта турнира и после первой половины группового этапа не верил почти никто, выходят в финал. Теперь они — главные претенденты на золото, которое так бездарно уступила сборная России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
25 Мая, 20:15 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Канада 5:1
(1:0, 2:0, 2:1)
Чехия
Главные тренеры
Ален Виньо Милош Ржига
Вратари
Мэттью Мюррей Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
1-й период
05:18 Марк Стоун (Т. Стэчер)
06:26 Джонатан Маршессо
14:31 Кайл Террис
2-й период
20:10 Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
25:06 Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
3-й период
46:26 Кайл Террис (Э. Манта)
49:25 Тома Шабо
53:00 Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
Томаш Зогорна (Ян Коларж) 53:59
55:35 Пьер-Люк Дюбуа
Михал Ржепик 55:35
58:13 Джаред Маккэн
Дмитрий Яшкин 58:13
Дмитрий Яшкин 58:13
58:29 Тома Шабо
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Медведева предстала перед японцами в доработанном скандальном розовом латексе

«Это ужасно, голоса нет совсем». Пение фигуристки Самодуровой обозвали блеянием

Жена украинского футболиста любит оголять тело и считает Дагестан опасным для женщин

Футболист «Ростова» заподозрил беременную баскетболистку в измене
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная