Канада раскатала Чехию на глазах Ягра. «Кленовые листья» идут за золотом, которое упустила Россия

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Сборная России своим сенсационным поражением от финна расстроила не только своих болельщиков. Очевидно же, что финала Россия — Канада ждали сотни тысяч хоккейных фанатов по всему миру. Но суперзвездная банда Ильи Воробьева не смогла дожать очень скромную по составу финскую сборную и лишила всех нас большого праздника.

А вот канадцы такому развитию событий, кажется, были только рады. Свой полуфинал против чехов они начали очень резво, создали пару голевых моментов уже в первой смена, а через 5 минут открыли счет: защитник «Ванкувера» Трой Стечер прошел по правому краю, покатил на пятак, а герой четвертьфинала Марк Стоун очень аккуратно переправил шайбу в ворота. Просто ювелирная работа правого края «Вегаса».

Чехи отреагировали на быстро пропущенный гол очень адекватно — понеслись отыгрываться. 190-сантиметровый форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин в пределах правил бил соперников, его партнеры по полной нагрузили Мэтта Мюррея, в какой-то момент для канадцев все выглядело очень тревожно. Но они выстояли — и в равных составах и дважды в формате «4 на 5». Чешский порыв был потрачен впустую.

В трансляции показали канадских хоккеистов в тот момент, когда они выходили на второй период. «Кленовые листья» смеялись, как будто впереди их ждет не 40 минут полуфинала первенства планеты, а массовое катание в компании знакомых. Через 10 секунд после вбрасывания на лицах североамериканских хоккеистов снова появились улыбки — они удвоили преимущество. У центрфорварда чехов Доминика Симона на точке сломалась клюшка, а пока он менял ее соперник не только доставил шайбу к воротам Патрика Бартошака, но и упаковали ее за линию. Постарался Дарнелл Нерс из «Эдмонтона».

А совсем скоро тренерский штаб сборной Финляндии мог начинать просматривать матчи канадцев, чтобы подготовиться к финалу. «Кленовые листья» соорудили третий гол и сняли все вопросы о составе участников решающего матча чемпионата мира. Про шайбу Дюбуа не стоит ничего рассказывать, на такие комбинации надо смотреть.

Чехи не бросили играть, до последнего пытались что-то изменить, но Мюррей этим вечером был очень хорош, а остальные канадцы — максимально хладнокровны и уверены в себе. В третьем периоде Кайл Террис и Томас Шабо размочили появившегося на льду после счета 0:3 Павла Францоуза, появившегося на льду после того, как счет стал 3:0, и окончательно расстроил чешскую легенду Яромира Ягра.

5:1 — канадцы, в которых до старта турнира и после первой половины группового этапа не верил почти никто, выходят в финал. Теперь они — главные претенденты на золото, которое так бездарно уступила сборная России.