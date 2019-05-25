Канада раскатала Чехию на глазах Ягра. «Кленовые листья» идут за золотом, которое упустила Россия
В них не особо верили, а зря.
Сборная России своим сенсационным поражением от финна расстроила не только своих болельщиков. Очевидно же, что финала Россия — Канада ждали сотни тысяч хоккейных фанатов по всему миру. Но суперзвездная банда Ильи Воробьева не смогла дожать очень скромную по составу финскую сборную и лишила всех нас большого праздника.
А вот канадцы такому развитию событий, кажется, были только рады. Свой полуфинал против чехов они начали очень резво, создали пару голевых моментов уже в первой смена, а через 5 минут открыли счет: защитник «Ванкувера» Трой Стечер прошел по правому краю, покатил на пятак, а герой четвертьфинала Марк Стоун очень аккуратно переправил шайбу в ворота. Просто ювелирная работа правого края «Вегаса».
Чехи отреагировали на быстро пропущенный гол очень адекватно — понеслись отыгрываться. 190-сантиметровый форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин в пределах правил бил соперников, его партнеры по полной нагрузили Мэтта Мюррея, в
В трансляции показали канадских хоккеистов в тот момент, когда они выходили на второй период. «Кленовые листья» смеялись, как будто впереди их ждет не 40 минут полуфинала первенства планеты, а массовое катание в компании знакомых. Через 10 секунд после вбрасывания на лицах североамериканских хоккеистов снова появились улыбки — они удвоили преимущество. У центрфорварда чехов Доминика Симона на точке сломалась клюшка, а пока он менял ее соперник не только доставил шайбу к воротам Патрика Бартошака, но и упаковали ее за линию. Постарался Дарнелл Нерс из «Эдмонтона».
А совсем скоро тренерский штаб сборной Финляндии мог начинать просматривать матчи канадцев, чтобы подготовиться к финалу. «Кленовые листья» соорудили третий гол и сняли все вопросы о составе участников решающего матча чемпионата мира. Про шайбу Дюбуа не стоит ничего рассказывать, на такие комбинации надо смотреть.
Чехи не бросили играть, до последнего пытались
5:1 — канадцы, в которых до старта турнира и после первой половины группового этапа не верил почти никто, выходят в финал. Теперь они — главные претенденты на золото, которое так бездарно уступила сборная России.
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|Ален Виньо
|Милош Ржига
|Мэттью Мюррей
|Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
|1-й период
|05:18
|Марк Стоун (Т. Стэчер)
|06:26
|Джонатан Маршессо
|14:31
|Кайл Террис
|2-й период
|20:10
|Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
|25:06
|Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
|3-й период
|46:26
|Кайл Террис (Э. Манта)
|49:25
|Тома Шабо
|53:00
|Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
|Томаш Зогорна (Ян Коларж)
|53:59
|55:35
|Пьер-Люк Дюбуа
|Михал Ржепик
|55:35
|58:13
|Джаред Маккэн
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|58:29
|Тома Шабо
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол