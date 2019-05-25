Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом — это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России проиграла команде Финляндии на ЧМ-2019.
Да и была ли она вообще, эта система? Тренерский штаб национальной команды был слабым местом на ЧМ-2019, и в результате там, где тонко, там и порвалось. Илья Воробьёв вчистую проиграл тренерскую дуэль Ялонену, и в очередной раз дал повод говорить о себе, как о самом переоценённом наставнике в современном российском хоккее.
Год назад Воробьёва слишком вознесли
Ещё когда Воробьёва назначали преемником Знарка, было ощущение, что руководители сборной России поторопились. Ведь что показал Илья Петрович в своей тренерской карьере? Да, начал с того, что выиграл кубок Гагарина с «Магниткой», а в следующем сезоне дошёл до финала, где СКА обыграл бы любого. Вроде неплохой результат, если упускать из виду тот факт, что Илья Воробьёв пришёл на всё готовенькое. «Металлург» катил по заветам Майка Кинэна, знаменитое звено Мозякина разрывало КХЛ и без
Перед следующим сезоном в «Магнитке» началась перестройка, ушли некоторые лидеры, и вот здесь и должен был проявиться талант тренера. Но Воробьёва уволили в начале ноября, потому что «Металлург» сыпался со страшной силой. Илья Петрович продолжил работу в сборной России, и после Пхёнчхана он оказался в нужном месте в нужное время. Руководству национальной команды после
Всю эту историю вы прекрасно знаете. Вылетели тогда в четвертьфинале от канадцев, но решили, что через год будет лучше. Воробьёв отработал этот год в сборной и в СКА, и снова не убедил. Питерцы вновь остались без финала, а Илья Петрович с завидной регулярностью проигрывал тренерские дуэли тому же Игорю Никитину. Кстати, эти поражения Воробьёва, видимо, ничему не научили: в полуфинале ЧМ-2019 он вновь столкнулся с организованной обороной и снова спасовал.
Звёздный призыв России на ЧМ-2019 — кошмар для Воробьёва
Когда в
Вот мы и недоумеваем. Но не потому, что имеем
Воробьёв не видел проблем в игре сборной. А они были
Ведь если вдуматься, то сборная России с таким мощнейшим составом большую часть матчей полагалась на игру одного звена. Никита Кучеров и Никита Гусев выигрывали для команды матч за матчем, и вроде как неудобно было искать
И это зона ответственности главного тренера. Весь чемпионат он отказывался
Тогда зачем было приглашать всех звёзд, если в итоге довольны были хорошей игрой одного звена? Да потому что не было системы не только в игре сборной, но и в наборе хоккеистов. Тупо брали тех, кто освободился из кубка Стэнли, без особого разбора. Ребята — красавцы, что сорвались в сборную по первому зову. Но у
Кстати, а что делал в сборной Илья Ковальчук? Зачем его вообще позвали после такого сезона за «Лос-Анджелес», зачем сделали капитаном? И почему не попробовали Илью на постоянной основе в ударном звене, вместо того же Григоренко? Раз уж его место в команде было так непоколебимо. Всем ведь было ясно, что Ковальчук находится в сборной не на своей позиции и более того, занимает место Александра Кадейкина, честно отработавшего все этапы Евротура. Но приехал Ковальчук, и использовался не по назначению — ещё один жирный минус в оценку работы Воробьёва и Ко.
Матч с финнами — тренерское фиаско
Как бы то ни было, Илья Воробьёв не имел права проигрывать с таким составом. Особенно Финляндии. Кажется, абсолютно все знали, что против этой сборной нам нужно было придумывать
Не хватило и работы тренерского штаба. Чем вообще в этой сборной занимались Гатиятулин, Кудашов, Жамнов? Как распределялись их роли? Парадокс в том, что все они (кроме Жамнова) — самостоятельные специалисты, которые руководство СКА и сборной России однажды решило собрать всех вместе, полагая, что от этого будет
Воробьёв должен уйти. Кто следующий?
Что же теперь делать с Ильёй Воробьёвым и его командой? Мне кажется, что уровень главного тренера на ЧМ-2019 показан наглядно, и больше ни у кого не осталось
Кто вместо Воробьёва? Вопрос сложнейший. Можно уговаривать Вячеслава Быкова, но он давно без тренерской практики. Можно обратить внимание на Игоря Никитина, но как сопоставить пост главного тренера ЦСКА и сборной России в современных условиях? Возвращать Знарка? Но он уже в «Спартаке», да и отношения с нынешним руководством сборной у Олега Валерьевича испорчены. Ставить Кудашова или Гатиятулина — бессмысленно. Проводить революцию, и менять всю верхушку в сборной России? Многим бы понравился такой вариант, только кто ж провернёт такое масштабное дело?
Словом, ситуация не из простых. Но торопится некуда, есть возможность хорошо подумать и всё взвесить. Однако оставлять Воробьёва точно не стоит — с Ильёй Петровичем сборная России вряд ли сможет выиграть
Лев Лукин
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|25 Мая, 16:15
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|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол