Василевский: Мотивация на матч за третье место будет, найдём силы

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«Отметим финнов — играли от обороны, просто не давали нам пройти в среднюю зону. Считаю, это была лучшая тактика. И они нам забили один гол, которого оказалось достаточно для победы.

Особо не видел, что там произошло в моменте с голом. Как обычно, была потеря в нашей зоне — сегодня было очень много таких. Передо мной стоял защитник, игрок просто бросил и попал. Вот и всё.

Мотивация всегда нужна, и она будет. Найдём силы, готовимся к завтрашней игре", — сказал Василевский в интервью телеканалу «Россия 24».