Коларж: Хотим выиграть у России в матче за третье место, настроены на бронзу

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«Канадцы хорошо сыграли в первом периоде, ждали своих моментов. Они забросили нам несколько шайб подряд. У Чехии тоже было много шансов, но мы не забросили. Из-за этого сегодня проиграли. Канадцы играли в свой хоккей, хорошо оборонялись, здорово проводили контратаки.

Конечно, хотим выиграть у России в матче за третье место. Уже один матч с ними провели, получили опыт из этой игры. Будем стараться победить завтра. Надеюсь, будет легче, чем в прошлый раз. Немножко посмотрели матч России с Финляндией. Мы настроены на бронзовые медали, — передаёт слова Коларжа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.