Коларж: Хотим выиграть у России в матче за третье место, настроены на бронзу
Защитник сборной Чехии Ян Коларж прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира со сборной Канады (1:5).
«Канадцы хорошо сыграли в первом периоде, ждали своих моментов. Они забросили нам несколько шайб подряд. У Чехии тоже было много шансов, но мы не забросили.
Конечно, хотим выиграть у России в матче за третье место. Уже один матч с ними провели, получили опыт из этой игры. Будем стараться победить завтра. Надеюсь, будет легче, чем в прошлый раз. Немножко посмотрели матч России с Финляндией. Мы настроены на бронзовые медали, — передаёт слова Коларжа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter