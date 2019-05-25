Жена Овечкина посоветовала российским болельщикам брать пример с американцев
Анастасия Овечкина, супруга нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала поражение национальной сборной от Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира в Словакии, раскритиковав некоторых болельщиков.
«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда, когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Всем добра. Удачи ребятам завтра», — написала Анастасия в инстаграме.
Александр Овечкин принял участие в 9 матчах чемпионата мира, забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу.
Поражение от Финляндии стало первым на чемпионате мира. Ранее россияне добились восьми побед. Команда Ильи Воробьева обыграла Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0), Швецию (7:4), США (4:3).
В матче за третье место россияне сыграют против Чехии. Встреча состоится 26 мая. Начало — в 16:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол