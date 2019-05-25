Виньо: не удивлён, что в финале не сыграем с Россией
Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).
«Мы смогли быстро реализовать пару хороших моментов, а когда чехи продирались сквозь нашу оборону, нас спасал вратарь. Он делал важные сейвы в ключевых моментах, мы повели и смогли отстоять счёт. Знали, что чехи мастеровитые, и хотели лишить их этого преимущества, а также хотели закрыть их первое звено, поэтому против него чаще всего выходила тройка Кутюрье. Они с Райнхартом и Чирелли проделали хорошую работу.
Пять игроков забили голы? Сегодня нам это было нужно. Чехи — тяжёлый соперник, который находится в отличной форме. Мы говорили о том, как нужно играть, чтобы забить такому непростому сопернику. У нас это получилось.
Перед чемпионатом мира, когда мы прилетаем
Только сегодня поприветствовал Ворачека. Знали, что сегодня нам нужно остановить его звено, поэтому выпускали против него Кутюрье, который хорошо знает Ворачека по «Филадельфии».
Удивлён ли тем, что завтра не сыграем с Россией? Нет, это сильный турнир, где любой может обыграть любого. Всё решает одна игра. Я сегодня смотрел матч России с Финляндией, была серьёзная борьба. У обеих команд были моменты, выиграла Финляндия, сегодня они были лучше. Пока что Финляндия — единственный соперник, которого мы здесь не обыгрывали. Будет тяжёлый матч, — передаёт слова Виньо корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Ален Виньо
|Милош Ржига
|Мэттью Мюррей
|Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
|1-й период
|05:18
|Марк Стоун (Т. Стэчер)
|06:26
|Джонатан Маршессо
|14:31
|Кайл Террис
|2-й период
|20:10
|Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
|25:06
|Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
|3-й период
|46:26
|Кайл Террис (Э. Манта)
|49:25
|Тома Шабо
|53:00
|Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
|Томаш Зогорна (Ян Коларж)
|53:59
|55:35
|Пьер-Люк Дюбуа
|Михал Ржепик
|55:35
|58:13
|Джаред Маккэн
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|Дмитрий Яшкин
|58:13
|58:29
|Тома Шабо
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол