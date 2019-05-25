Виньо: не удивлён, что в финале не сыграем с Россией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Финляндия
Канада
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37408911/
25 мая 2019, 23:50 | Чемпионат.com

Виньо: не удивлён, что в финале не сыграем с Россией

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

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© AP 2019

«Мы смогли быстро реализовать пару хороших моментов, а когда чехи продирались сквозь нашу оборону, нас спасал вратарь. Он делал важные сейвы в ключевых моментах, мы повели и смогли отстоять счёт. Знали, что чехи мастеровитые, и хотели лишить их этого преимущества, а также хотели закрыть их первое звено, поэтому против него чаще всего выходила тройка Кутюрье. Они с Райнхартом и Чирелли проделали хорошую работу.

Пять игроков забили голы? Сегодня нам это было нужно. Чехи — тяжёлый соперник, который находится в отличной форме. Мы говорили о том, как нужно играть, чтобы забить такому непростому сопернику. У нас это получилось.

Перед чемпионатом мира, когда мы прилетаем из-за океана, у нас есть всего четыре-пять тренировок и один выставочный матч. Требуется время, чтобы сыграться. Некоторые команды сыгрываются, некоторые нет. Мы смогли стать лучше, наша команда сыгралась на льду и сплотилась вне льда. Мы хотели получить возможность сыграть за золото, и мы сыграем за него завтра. Система игры останется такой же? Да, уже поздно что-то менять.

Только сегодня поприветствовал Ворачека. Знали, что сегодня нам нужно остановить его звено, поэтому выпускали против него Кутюрье, который хорошо знает Ворачека по «Филадельфии».

Удивлён ли тем, что завтра не сыграем с Россией? Нет, это сильный турнир, где любой может обыграть любого. Всё решает одна игра. Я сегодня смотрел матч России с Финляндией, была серьёзная борьба. У обеих команд были моменты, выиграла Финляндия, сегодня они были лучше. Пока что Финляндия — единственный соперник, которого мы здесь не обыгрывали. Будет тяжёлый матч, — передаёт слова Виньо корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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25 Мая, 20:15 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Канада 5:1
(1:0, 2:0, 2:1)
Чехия
Главные тренеры
Ален Виньо Милош Ржига
Вратари
Мэттью Мюррей Патрик Бартошак 25:06 (П. Францоуз 25:06)
1-й период
05:18 Марк Стоун (Т. Стэчер)
06:26 Джонатан Маршессо
14:31 Кайл Террис
2-й период
20:10 Дарнелл Нерс (Ш. Кутюрье)
25:06 Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
3-й период
46:26 Кайл Террис (Э. Манта)
49:25 Тома Шабо
53:00 Тома Шабо (Д. Стром, А. Хенрик)
Томаш Зогорна (Ян Коларж) 53:59
55:35 Пьер-Люк Дюбуа
Михал Ржепик 55:35
58:13 Джаред Маккэн
Дмитрий Яшкин 58:13
Дмитрий Яшкин 58:13
58:29 Тома Шабо
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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