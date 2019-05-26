Сборные России и Чехии разыграют бронзу ЧМ-2019 в «утешительном финале»

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Россияне в субботу в полуфинале уступили сборной Финляндии со счетом 0:1. Канадцы, ставшие вторыми финалистами, во втором полуфинале обыграли чехов — 5:1.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Матч за 3-е место, 26.05.2019, 16:45 -:- Россия Чехия

Шаг до возвращения на пьедестал

«Огорчен, как и все болельщики сборной России, как и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах, но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за “бронзу” покажет яркую игру», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков после поражения россиян от финской сборной.

Сборная России может выиграть пятую медаль чемпионата мира за последние шесть лет. На предыдущем чемпионате мира, который стал первым для сборной России под руководством Ильи Воробьева, национальная команда впервые за 5 лет не завоевала медалей, уступив в четвертьфинале канадцам. Ранее россияне выигрывали награды на всех четырех турнирах, где командой руководил Олег Знарок (золото ЧМ-2014 в Белоруссии, серебро ЧМ-2015 в Чехии, бронза ЧМ-2016 в России и ЧМ-2017 в Германии/Франции).

«Завтра играем на победу», — заявил РИА Новости после проигрыша финнам глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 3:0 Россия Чехия

Вторая встреча на турнире, третья — в утешительном финале

Сборные России и Чехии встречались на групповом этапе, тогда победу со счетом 3:0 одержали россияне. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.

Всего на чемпионатах мира команды провели 20 матчей, в которых чехи одержали 10 побед, россияне — девять, а игра 1998 года завершилась вничью. На чемпионате мира в Братиславе в 2011 году после поражения от финнов в полуфинале сборная России проиграла чехам в матче за бронзу (4:7). Впервые команды играли в «утешительном финале» в 1997 году, тогда победу также одержали чехи.

«Мы встречались с россиянами в группе. Это команда с лучшим нападением в мире. Будет сложно, но можете быть уверены, что мы забьем пару голов, а там посмотрим. Да, мы уже побеждали российскую команду в Братиславе в матче за третье место, но от тех составов осталось совсем мало игроков. Будет совсем другая игра. Нужно восстановиться и сразиться за медаль — это главная мотивация для нас», — сказал капитан чехов Якуб Ворачек.

Гонка за Нюландером

Лучшие бомбардиры команд — Никита Кучеров и Якуб Ворачек — набрали на турнире по 16 очков и на два балла отстают от лучшего бомбардира чемпионата мира шведа Уильяма Нюландера (18 очков). Полуфинальная игра против финнов стала первой на чемпионате мира, в которой Кучеров не набрал ни одного очка.

«Конечно, есть ощущение, что эта сборная России собиралась не для борьбы за бронзу», — сказал защитник Никита Зайцев.

Матч за бронзовые медали в воскресенье начнется в 16:45 по московскому времени.