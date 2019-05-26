Сборные РФ и Канады так и не сыграли на ЧМ по хоккею. Финны и канадцы поспорят за золото

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37409457/
26 мая 2019, 9:45 | ТАСС

Сборные РФ и Канады так и не сыграли на ЧМ по хоккею. Финны и канадцы поспорят за золото

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборные Канады и Финляндии в субботу одержали победы в полуфинальных встречах чемпионата мира по хоккею и теперь сыграют в финале между собой. За бронзовые медали поспорят команды России и Чехии.

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Сборные России и Канады заняли первые места в своих группах по итогам предварительного этапа. Таким образом, стало ясно, что команды не могут сыграть между собой до финала или матча за третье место. И российские хоккеисты, и канадцы являлись фаворитами своих пар в четвертьфинале и полуфинале. Родоначальники хоккея свой статус подтвердили и пробились в финал, а россияне в полуфинале проиграли финнам со счетом 0:1.

Сборная Канады начала турнир с поражения от команды Финляндии (1:3), после чего на групповом турнире одержала шесть побед. В четвертьфинале со швейцарцами канадцы были на грани вылета, но им удалось спастись от поражения в основное время за 0,4 секунды до окончания третьего периода. Героем стал защитник Дэймон Сиверсон, а в овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун, оформивший в той встрече дубль.

Российские хоккеисты в ¼ финала не без проблем обыграли американцев со счетом 4:3. Сборная России выглядела неоспоримым фаворитом в матче с командой Финляндии, которая сенсационно обыграла шведов (5:4 в овертайме). Однако россияне, как и на чемпионате мира в Братиславе восемь лет назад, не сумели забросить ни одной шайбы. В последний раз на мировых первенствах российская команда уходила со льда без голов в стартовом матче чемпионата мира 2016 года с чехами (0:3).

Сборная России плохо начала матч с финнами, но к середине первого периода выровняла игру. Встреча проходила с обоюдными возможностями, но великолепно действовали вратари — Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Российские хоккеисты зачастую вместо броска пытались разыграть сложные комбинации, вывести партнера на более комфортную позицию.

Победную шайбу на 51-й минуте забросил капитан финской сборной Марко Антилла. Он же перевел в овертайм четвертьфинальную игру со шведами, забросив в ситуации, когда его команда играла вшестером с пустыми воротами. Две шайбы в плей-офф стали первыми очками за результативность для самого высокого форварда (207 см) этого чемпионата мира.

Выход в финал — не предел

В составе сборной России лучшими игроками турнира были признаны нападающий Никита Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и Василевский. У финнов же лучшими стали нападающие Каапо Какко, Сакари Маннинен и защитник Нико Миккола. Лучшими игроками встречи были названы Кирилл Капризов и Ланкинен, отразивший 32 броска.

После игры вратарь финской сборной назвал полуфинальный матч со сборной России одним из лучших в своей карьере. Автор победной шайбы Анттила также отметил, что главным героем встречи является не он, а голкипер. «В том, что нам хватило одного гола для победы, заслуга нашего вратаря. Он провел фантастический матч», — подчеркнул Анттила.

В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады. «Я думаю, что это еще не предел для команды [Финляндии], у нас еще одна игра завтра, с этого момента мы начинаем к ней готовиться. Все игроки с очень большим желанием хотят выступать за страну, это одна из причин, почему мы так хороши на турнире — все играют друг за друга, на один результат», — отметил главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.

Чехи девятый год без финала

В вечернем матче игрового дня сборная Чехии вчистую уступила путевку в финал команде Канады. Встреча завершилась со счетом 1:5. В состав канадцев вернулся нападающий Энтони Манта, который пропустил четвертьфинал из-за дисквалификации.

Первые смены чехи провели активно, но потом канадцы сразу же взяли игру под свой контроль и на шестой минуте открыли счет. В начале второго периода результат уже был предопределен. Дарнелл Нёрс удвоил преимущество, спустя 10 секунд после начала игрового отрезка, а вскоре Пьер-Люк Дюбуа забросил третью шайбу. В обоих эпизодах не лучшим образом действовал вратарь Патрик Бартошак, который был заменен на Павела Францоуза.

Начиная с середины встречи канадские хоккеисты действовали в экономном режиме, и у чехов стали появляться моменты. Но в третьем периоде сборная Канады довела счет до разгромного (5:0), после чего нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна забросил свою первую шайбу на турнире.

Лучшими игроками турнира у обеих команд стали вратарь и два самых результативных форварда. В составе чехов приз получил Бартошак, а также Якуб Ворачек (4 гола + 12 результативных передач) и Михаэл Фролик (7+7). У канадцев были награждены Мэтт Мюррей, а также Марк Стоун (8+6) и Манта (7+6).

Сборная Чехии теперь поспорит с российской командой за бронзу. В последний раз сборная России играла в финале чемпионата мира в 2015 году, когда на турнире в Чехии в матче за золотые медали уступила канадцам. А последнее чемпионство сборной России датировано 2014 годом, когда в финале первенства в Минске были обыграны финны. Чехи же не завоевывали медалей с 2012 года, а побеждали они в 2010-м.

Сборные России и Чехии встречались в матче за третье место в 2011 году в Братиславе. Тогда команда под руководством Вячеслава Быкова проиграла со счетом 4:7, после чего Быков и его помощник Игорь Захаркин были отправлены в отставку. В составе сборной Чехии в той игре принимали участие Фролик и Ворачек, а у россиян выступали Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Во время полуфинального матча сборной России на большом кубе арены крупным планом невольно показали как раз Быкова.

Статистика

Лучшим бомбардиром турнира остался швед Вильям Нюландер — 18 (5+13) очков. Его ближайшими преследователями являются Кучеров (6+10) и Якуб Ворачек (4+12). В списке снайперов единоличное лидерство захватил с восемью голами Стоун.

Канадский вратарь Картер Харт, не игравший в плей-офф, лидирует по проценту отраженных бросков (96,43) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70) среди голкиперов, которые провели не менее трех матчей. Василевский идет вторым по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,67) и проценту отраженных бросков (94,21). Третье место по проценту занимает немец Матиас Нидербергер (94,17), он же идет третьим по количеству пропущенных голов в среднем за игру (1,77).

По количеству «сухих» матчей (2) Ланкинен догнал россиян Василевского и Александра Георгиева, а также швейцарца Рето Берру и чеха Францоуза. По показателю полезности на первом месте располагается Нюландер («+16»). Вторую строчку делят канадцы Дюбуа и Стоун, шведы Александр Веннберг и Патрик Хёрнквист, россиянин Никита Гусев и чех Ян Коварж. В активе всех хоккеистов по «+11».
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