Сборные РФ и Канады так и не сыграли на ЧМ по хоккею. Финны и канадцы поспорят за золото

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборные России и Канады заняли первые места в своих группах по итогам предварительного этапа. Таким образом, стало ясно, что команды не могут сыграть между собой до финала или матча за третье место. И российские хоккеисты, и канадцы являлись фаворитами своих пар в четвертьфинале и полуфинале. Родоначальники хоккея свой статус подтвердили и пробились в финал, а россияне в полуфинале проиграли финнам со счетом 0:1.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 16:15 0:1 Россия Финляндия

Сборная Канады начала турнир с поражения от команды Финляндии (1:3), после чего на групповом турнире одержала шесть побед. В четвертьфинале со швейцарцами канадцы были на грани вылета, но им удалось спастись от поражения в основное время за 0,4 секунды до окончания третьего периода. Героем стал защитник Дэймон Сиверсон, а в овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун, оформивший в той встрече дубль.

Российские хоккеисты в ¼ финала не без проблем обыграли американцев со счетом 4:3. Сборная России выглядела неоспоримым фаворитом в матче с командой Финляндии, которая сенсационно обыграла шведов (5:4 в овертайме). Однако россияне, как и на чемпионате мира в Братиславе восемь лет назад, не сумели забросить ни одной шайбы. В последний раз на мировых первенствах российская команда уходила со льда без голов в стартовом матче чемпионата мира 2016 года с чехами (0:3).

Сборная России плохо начала матч с финнами, но к середине первого периода выровняла игру. Встреча проходила с обоюдными возможностями, но великолепно действовали вратари — Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Российские хоккеисты зачастую вместо броска пытались разыграть сложные комбинации, вывести партнера на более комфортную позицию.

Победную шайбу на 51-й минуте забросил капитан финской сборной Марко Антилла. Он же перевел в овертайм четвертьфинальную игру со шведами, забросив в ситуации, когда его команда играла вшестером с пустыми воротами. Две шайбы в плей-офф стали первыми очками за результативность для самого высокого форварда (207 см) этого чемпионата мира.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ljHo_PYIhFE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Выход в финал — не предел

В составе сборной России лучшими игроками турнира были признаны нападающий Никита Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и Василевский. У финнов же лучшими стали нападающие Каапо Какко, Сакари Маннинен и защитник Нико Миккола. Лучшими игроками встречи были названы Кирилл Капризов и Ланкинен, отразивший 32 броска.

После игры вратарь финской сборной назвал полуфинальный матч со сборной России одним из лучших в своей карьере. Автор победной шайбы Анттила также отметил, что главным героем встречи является не он, а голкипер. «В том, что нам хватило одного гола для победы, заслуга нашего вратаря. Он провел фантастический матч», — подчеркнул Анттила.

В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады. «Я думаю, что это еще не предел для команды [Финляндии], у нас еще одна игра завтра, с этого момента мы начинаем к ней готовиться. Все игроки с очень большим желанием хотят выступать за страну, это одна из причин, почему мы так хороши на турнире — все играют друг за друга, на один результат», — отметил главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/2 финала, 25.05.2019, 20:15 5:1 Канада Чехия

Чехи девятый год без финала

В вечернем матче игрового дня сборная Чехии вчистую уступила путевку в финал команде Канады. Встреча завершилась со счетом 1:5. В состав канадцев вернулся нападающий Энтони Манта, который пропустил четвертьфинал из-за дисквалификации.

Первые смены чехи провели активно, но потом канадцы сразу же взяли игру под свой контроль и на шестой минуте открыли счет. В начале второго периода результат уже был предопределен. Дарнелл Нёрс удвоил преимущество, спустя 10 секунд после начала игрового отрезка, а вскоре Пьер-Люк Дюбуа забросил третью шайбу. В обоих эпизодах не лучшим образом действовал вратарь Патрик Бартошак, который был заменен на Павела Францоуза.

Начиная с середины встречи канадские хоккеисты действовали в экономном режиме, и у чехов стали появляться моменты. Но в третьем периоде сборная Канады довела счет до разгромного (5:0), после чего нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна забросил свою первую шайбу на турнире.

Лучшими игроками турнира у обеих команд стали вратарь и два самых результативных форварда. В составе чехов приз получил Бартошак, а также Якуб Ворачек (4 гола + 12 результативных передач) и Михаэл Фролик (7+7). У канадцев были награждены Мэтт Мюррей, а также Марк Стоун (8+6) и Манта (7+6).

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YZ0jtjVjO9A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сборная Чехии теперь поспорит с российской командой за бронзу. В последний раз сборная России играла в финале чемпионата мира в 2015 году, когда на турнире в Чехии в матче за золотые медали уступила канадцам. А последнее чемпионство сборной России датировано 2014 годом, когда в финале первенства в Минске были обыграны финны. Чехи же не завоевывали медалей с 2012 года, а побеждали они в 2010-м.

Сборные России и Чехии встречались в матче за третье место в 2011 году в Братиславе. Тогда команда под руководством Вячеслава Быкова проиграла со счетом 4:7, после чего Быков и его помощник Игорь Захаркин были отправлены в отставку. В составе сборной Чехии в той игре принимали участие Фролик и Ворачек, а у россиян выступали Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Во время полуфинального матча сборной России на большом кубе арены крупным планом невольно показали как раз Быкова.

Статистика

Лучшим бомбардиром турнира остался швед Вильям Нюландер — 18 (5+13) очков. Его ближайшими преследователями являются Кучеров (6+10) и Якуб Ворачек (4+12). В списке снайперов единоличное лидерство захватил с восемью голами Стоун.

Канадский вратарь Картер Харт, не игравший в плей-офф, лидирует по проценту отраженных бросков (96,43) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70) среди голкиперов, которые провели не менее трех матчей. Василевский идет вторым по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,67) и проценту отраженных бросков (94,21). Третье место по проценту занимает немец Матиас Нидербергер (94,17), он же идет третьим по количеству пропущенных голов в среднем за игру (1,77).

По количеству «сухих» матчей (2) Ланкинен догнал россиян Василевского и Александра Георгиева, а также швейцарца Рето Берру и чеха Францоуза. По показателю полезности на первом месте располагается Нюландер («+16»). Вторую строчку делят канадцы Дюбуа и Стоун, шведы Александр Веннберг и Патрик Хёрнквист, россиянин Никита Гусев и чех Ян Коварж. В активе всех хоккеистов по «+11».