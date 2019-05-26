«Уронили русского медведя». Что пишут в Финляндии после победы над Россией

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Победа в полуфинале над сборной России стала для финских болельщиков и журналистов настоящим праздником.

«А все говорили, что у нас нет шансов!»

«Финал! “Львы” разбили русских суперзвёзд, Маркко Анттила сделал это снова. Матч долгое время был безголевым, за что спасибо Ланкинену и Василевскому. Финская команда была в шаге от гола в нескольких эпизодах, но шайба так и не пересекала линию, а Ланкинен выдал один из своих лучших матчей. В частности, он остановил бросок Александра Овечкина в касание и удержал команду в последние минуты, когда атака сборной России навалилась на его ворота», — констатирует Iltalehti.

«Конечно же это неправильно, неправильно, неправильно! Но невероятные «львы» сделали удобрение из всех предварительных прогнозов. Финляндия сделала очередную сенсацию и вышла в финал чемпионата мира, хотя должна была стать лёгкой добычей. Эта сборная по именам — одна из худших в истории чемпионатов мира. Никто не давал никаких шансов против Швеции или США, никто не разрешал финнам выиграть и у России — лучшей команде турнира. Говорили, что нет шансов.

Конечно, это неправильно. Но все прогнозы стали удобрениями, а чудеса в Словакии продолжились. «Львы» просто фантастически сыграли против России. Команде удалось подняться ещё на один уровень или даже два. С самого начала «великая Россия» с суперзвёздами мирового класса выглядела более нервной командой. «Львы» играли с усердием, отвечали быстро. Большая часть атак «красных» была издалека, а Ланкинен был бесподобен на последнем рубеже. Он делал сейвы один за другим, а великий капитан Марко Анттила снял препятствие и забил гол. Эта команда года будет в воскресенье бороться за золото. Заслуженно!", — отметил колумнист Iltalehti Харри Лайхо.

Радость финских болельщиков была настолько огромна, что в стороне не остался даже президент страны Саули Ниинисто. «Кажется, месяц назад было то же самое — выборы или финал? Что смотреть по ТВ?» — задался вопросом президент. В апреле женская финская сборная играла в финале ЧМ, и в это же время проходили выборы в парламент республики. 26 мая будут оглашать итоги выборов в Европейский парламент, и в это же время главная мужская сборная Финляндии будет играть финальный матч ЧМ.

«Ялонен говорил, что эта сборная на ЧМ — как мопед на автостраде»

«Российские звёзды НХЛ приехали в Братиславу на чемпионат мира лишь с единственной целью — завоевать золотые медали. В субботу им пришлось провести тяжёлый поединок с с финской командой, которая не пустила русских в финал. Героями Финляндии стали вратарь Кевин Ланкинен и капитан Марко Анттила, забивший единственный гол. Поражение стало для России выдающейся катастрофой», — пишет Ilta Sanomat.

«Кто предрекал, что Финляндия будет играть в финале чемпионата мира? Были такие прогнозы? Если и были, то немного. Но финны прошли через все трудности и вышли в финал. Было много плохого судейства и хулиганства — как в матче с Россией, но Финляндия просто взяла и победила. Перед стартом турнира Юкка Ялонен сказал, что его команда на этом ЧМ — как мопед на автостраде. Даже перед полуфиналом российские журналисты его спрашивали, почему в команде нет того или иного хоккеиста. Ялонен с ленцой отвечал: «Они нам не нужны». Сам матч подтвердил его правоту: Финляндия показала целостность, единство, свежесть и свой характер. Финские игроки понимают, что хоккей — это командный вид спорта, в который не играют в одиночку. Они отдали свою личную силу в угоду командной пользе. Ялонен выбрал правильную стратегию и способ ведения игры, это 56-летний чемпион мира с опытом и знаниями.

Четвертьфинал Олимпиады в Сочи, полуфинал Олимпиады в Турине, полуфинал ЧМ-2007 в России, полуфинал ЧМ-2011 в Словакии, а теперь и полуфинал ЧМ-2019 в Братиславе. Это великие победы Финляндии над Красной машиной восточного соседа. Мы смогли унизить миллионеров НХЛ из Швеции. На вкус это было сладко, но желудки «львов» были далеки от насыщения. Теперь Финляндия играет на той же арене финал, что и в золотом 2011 году. Они уже могут поднимать руки и праздновать!, — считает Туомас Аркимес из Ilta Sanomat.

Цитата Hbl.fi Финал! Вратарь и культовый капитан уронили русского медведя. наша команда потрясла всех, весь хоккейный мир, выбив превосходную Россию.

А сам капитан Марко Анттила уже стал героем финских интернет-мемов. Его имя созвучно с Mörkö — это Морра, страшный персонаж книг Туве Янссон о муми-троллях.

«Игра Кивиранты впечатлила больше, чем старый и уставший Малкин. Именно он организовал победный гол в российские ворота», — резюмировали итоги полуфинала эксперты Iltalehti.