«Уронили русского медведя». Что пишут в Финляндии после победы над Россией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37409589/
26 мая 2019, 10:35 | Чемпионат.com

«Уронили русского медведя». Что пишут в Финляндии после победы над Россией

В Финляндии — праздник. Даже там не верили, что их сборная может пройти сборную России.

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© AFP 2019
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Победа в полуфинале над сборной России стала для финских болельщиков и журналистов настоящим праздником.

«А все говорили, что у нас нет шансов!»

«Финал! “Львы” разбили русских суперзвёзд, Маркко Анттила сделал это снова. Матч долгое время был безголевым, за что спасибо Ланкинену и Василевскому. Финская команда была в шаге от гола в нескольких эпизодах, но шайба так и не пересекала линию, а Ланкинен выдал один из своих лучших матчей. В частности, он остановил бросок Александра Овечкина в касание и удержал команду в последние минуты, когда атака сборной России навалилась на его ворота», — констатирует Iltalehti.

«Конечно же это неправильно, неправильно, неправильно! Но невероятные «львы» сделали удобрение из всех предварительных прогнозов. Финляндия сделала очередную сенсацию и вышла в финал чемпионата мира, хотя должна была стать лёгкой добычей. Эта сборная по именам — одна из худших в истории чемпионатов мира. Никто не давал никаких шансов против Швеции или США, никто не разрешал финнам выиграть и у России — лучшей команде турнира. Говорили, что нет шансов.

Конечно, это неправильно. Но все прогнозы стали удобрениями, а чудеса в Словакии продолжились. «Львы» просто фантастически сыграли против России. Команде удалось подняться ещё на один уровень или даже два. С самого начала «великая Россия» с суперзвёздами мирового класса выглядела более нервной командой. «Львы» играли с усердием, отвечали быстро. Большая часть атак «красных» была издалека, а Ланкинен был бесподобен на последнем рубеже. Он делал сейвы один за другим, а великий капитан Марко Анттила снял препятствие и забил гол. Эта команда года будет в воскресенье бороться за золото. Заслуженно!", — отметил колумнист Iltalehti Харри Лайхо.

Радость финских болельщиков была настолько огромна, что в стороне не остался даже президент страны Саули Ниинисто. «Кажется, месяц назад было то же самое — выборы или финал? Что смотреть по ТВ?» — задался вопросом президент. В апреле женская финская сборная играла в финале ЧМ, и в это же время проходили выборы в парламент республики. 26 мая будут оглашать итоги выборов в Европейский парламент, и в это же время главная мужская сборная Финляндии будет играть финальный матч ЧМ.

«Ялонен говорил, что эта сборная на ЧМ — как мопед на автостраде»

«Российские звёзды НХЛ приехали в Братиславу на чемпионат мира лишь с единственной целью — завоевать золотые медали. В субботу им пришлось провести тяжёлый поединок с с финской командой, которая не пустила русских в финал. Героями Финляндии стали вратарь Кевин Ланкинен и капитан Марко Анттила, забивший единственный гол. Поражение стало для России выдающейся катастрофой», — пишет Ilta Sanomat.

«Кто предрекал, что Финляндия будет играть в финале чемпионата мира? Были такие прогнозы? Если и были, то немного. Но финны прошли через все трудности и вышли в финал. Было много плохого судейства и хулиганства — как в матче с Россией, но Финляндия просто взяла и победила. Перед стартом турнира Юкка Ялонен сказал, что его команда на этом ЧМ — как мопед на автостраде. Даже перед полуфиналом российские журналисты его спрашивали, почему в команде нет того или иного хоккеиста. Ялонен с ленцой отвечал: «Они нам не нужны». Сам матч подтвердил его правоту: Финляндия показала целостность, единство, свежесть и свой характер. Финские игроки понимают, что хоккей — это командный вид спорта, в который не играют в одиночку. Они отдали свою личную силу в угоду командной пользе. Ялонен выбрал правильную стратегию и способ ведения игры, это 56-летний чемпион мира с опытом и знаниями.

Четвертьфинал Олимпиады в Сочи, полуфинал Олимпиады в Турине, полуфинал ЧМ-2007 в России, полуфинал ЧМ-2011 в Словакии, а теперь и полуфинал ЧМ-2019 в Братиславе. Это великие победы Финляндии над Красной машиной восточного соседа. Мы смогли унизить миллионеров НХЛ из Швеции. На вкус это было сладко, но желудки «львов» были далеки от насыщения. Теперь Финляндия играет на той же арене финал, что и в золотом 2011 году. Они уже могут поднимать руки и праздновать!, — считает Туомас Аркимес из Ilta Sanomat.

А сам капитан Марко Анттила уже стал героем финских интернет-мемов. Его имя созвучно с Mörkö — это Морра, страшный персонаж книг Туве Янссон о муми-троллях.

«Игра Кивиранты впечатлила больше, чем старый и уставший Малкин. Именно он организовал победный гол в российские ворота», — резюмировали итоги полуфинала эксперты Iltalehti.
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25 Мая, 16:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Россия 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Илья Воробьев Юкка Ялонен
Вратари
Андрей Василевский 58:02 Кевин Ланкинен
1-й период
04:05 Александр Овечкин
Оливер Каски 04:05
05:35 Никита Кучеров
2-й период
20:28 Сергей Андронов
3-й период
Оливер Каски 45:16
Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта) 50:18
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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