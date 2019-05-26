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Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале ЧМ-2019. Увы, наши ребята, которые показывали классный хоккей на протяжении всего турнира, упёрлись в финскую стену и не смогли забросить даже одну шайбу. Это хоккей, такое бывает. Подопечные Юкки Ялонена тоже хотели победить, и нельзя обвинять их в антихоккее. Любая тактика, если она даёт результат, имеет право на жизнь.

В финской команде не было звёзд, не было игроков основы энхаэловских клубов. Только два игрока играли в нынешнем сезоне НХЛ, и ни один из них не отметился заброшенной шайбой. Рассказываем, как и кем комплектовалась эта сборная Суоми.

Вратарь

Кевин Ланкинен, 24 года («Рокфорд Айс Хогс»)

У главного творца финского успеха клубная карьера пока складывается вовсе не головокружительно. До начала нынешнего сезона Ланкинен выступал в чемпионате Финляндии за «ХИФК», причём только один год провёл в качестве основного голкипера. Прошлым летом Кевин решил переехать в Северную Америку и подписал контракт с «Чикаго», но за «Блэкхоукс» пока не провёл ни одной игры. Основным место его работы стал фарм-клуб «чёрных ястребов» в АХЛ, также Ланкинена на несколько матчей спускали в ECHL.

Матчи четвёртого этапа Евротура в этом году — первый опыт Ланкинена в национальной финской команде. Юкку Ялонена вполне устроила его игра, и на ЧМ-2019 тренер сделал его основным голкипером, о чём теперь ни капли не жалеет.

Защитники

Микко Лехтонен, 25 лет («Йокерит»)

Лехтонен в прошлом сезоне выступал за шведский «ХВ-71», до этого играл на родине, и в последние три сезона добился существенного прогресса. Стал регулярно вызываться в сборную Финляндии, а на ЧМ-2019 и вовсе стал ассистентом капитана и показал феноменальную для себя результативность — 7 (1+6) очков в восьми матчах.

По ходу турнира стало известно, что Лехтонен продолжит карьеру в «Йокерите», так что в следующем сезоне мы сможем сполна оценить этого игрока в матчах КХЛ.

Оливер Каски, 23 года («Пеликанс»)

Талантливый молодой защитник прошлым летом перешёл из «ХИФКа» в «Пеликанс» и на новом месте сходу взорвал бомбардирские рейтинги чемпионата Финляндии для игроков обороны. В 59 матчах Каски набрал сумасшедшие 51 (19+32) очко, став не только лучшим бомбардиром, но и снайпером в своём амплуа. Также Оливер был признан лучшим игроком регулярного чемпионата Liigi.

Вполне понятно, что таким интересным хоккеистом заинтересовался Юкка Ялонен. В этом хоккейном году Каски дебютировал в сборной Финляндии, сходу став ведущим защитником команды Суоми.

Хенри Йокихарью, 19 лет («Рокфорд Айс Хогс»)

Одноклубник героя Ланкинена и очень перспективный защитник. В отличие от голкипера, у «Чикаго» на Йокихарью точно большие виды. Он был задрафтован «Блэкхоукс» в первом раунде драфта-2017, а в этом сезоне Хенри уже успел дебютировать за «чёрных ястребов» 38-ю матчами. Получилось довольно неплохо.

Йокихарью на протяжении последних пары лет был лидером сборных Финляндии по своему возрасту. В его активе уже есть золото юношеского и молодёжного чемпионатов мира, теперь дело за взрослым первенством. В национальной команде у Йокихарью на ЧМ-2019, само собой, дебют, но Ялонен всецело доверяет юному таланту. Именно наброс Йокихарью от синей линии привёл к голу Марко Анттилы в полуфинале со сборной России.

Петтери Линдбом, 25 лет («Лозанна»)

Линдбом последние четыре года пытался пробиться в состав «Сент-Луиса», но стать полноценным «музыкантом» ему не удалось. В результате вернулся в Европу, подписав контракт со швейцарской «Лозанной».

В минувшем сезоне сумел проявить себя в NLA и привлёк внимание тренерского штаба сборной Финляндии, хотя в энхаэловские периоды Линдбома не рассматривали как кандидата в сборную.

Миика Койвисто, 28 лет («Динамо» (Москва)

Один из самых известных российской публике игроков этой сборной Финляндии. Койвисто долгое время выступал за различные клубы на родине, но после ударного сезона в составе «Кярпята», решил пойти на повышение. Отыграл прошлый чемпионат за московское «Динамо», где стал ведущим игроком обороны.

В сборной Финляндии закрепился в прошлом сезоне, съездив и в Пхёнчхан, и в Копенгаген. Пользуется полным доверием у Юкки Ялонена.

Атте Охтамаа, 31 год («Кярпят»)

Опытный, крепкий и очень надёжный защитник, настоящий дядька в относительно молодой финской сборной. Лучшие качества Охтамаа мы видели во время его игры за «Ак Барс», с которым Атте смог завоевать кубок Гагарина. До этого два сезона провёл в «Йокерите». Сейчас Охтамаа вернулся в родной чемпионат, где стал капитаном «Кярпята» и выиграл серебро Liigi.

За сборную Финляндии регулярно выступает с 2014 года, уже дважды выигрывал серебряные медали чемпионатов мира.

Яни Хаканпяя, 27 лет («Кярпят»)

Одноклубник Охтамаа, не менее опытный хоккеист, прошедший в своё время школу АХЛ. До основы «Сент-Луиса» Хаканпяя добраться так и не сумел. В 2016 году вернулся в «Кярпят», где сразу стал железным игроком основы.

Дебютировал в сборной Финляндии в прошлом сезоне, но на чемпионат мира поехал впервые.

Нико Миккола, 23 года («Сан-Антонио»)

Миккола до прошедшего сезона выступал в родном чемпионате, периодически играл за сборную Финляндии на Евротуре, но до мирового форума не доезжал. Прошлым летом решил попробовать свои силы в Северной Америке, и сейчас пробивается в основу «Сент-Луиса» через фарм-клуб в АХЛ. До дебюта в НХЛ Микколе ещё далеко, но за национальную команду уже играет на высоком уровне.

Нападающие

Марко Анттила, 33 года («Йокерит»)

Анттила давно знаком российским болельщиком, и у этого хоккеиста очень любопытная судьба. В 2013 году Марко впервые появился в КХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга» и немало удивил своей нескладной, совсем не хоккейной фигурой. При этом Анттила умело пользовался своими габаритами и был не обделён бросковыми навыками.

В Новокузнецке у Анттилы не сложилось (его даже отправляли в фарм-клуб), в том же сезоне он уехал в Швецию, а через два года вернулся в КХЛ в составе «Йокерита», где и раскрылся по-настоящему. С того момента Марко стал идеальным двусторонним нападающим для «шутов» и сборной Финляндии, а на ЧМ-2019 вывел команду Суоми в качестве капитана.

Не набирал очков вплоть до последней минуты четвертьфинала против шведов, когда сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В матче со сборной России забросил единственную шайбу, став национальным героем, как минимум на один вечер.

Вели-Матти Савинайнен, 33 года («Йокерит»)

Ещё один старый знакомый. Савинайнен провёл в КХЛ в общей сложности четыре сезона, но не интересовал клубы, уровнем выше, чем «Торпедо». Да и в «Югре» Вели-Матти нельзя было назвать элитным бомбардиром. Однако в сборной Финляндии, очевидно, знают какие-то секреты по использованию Савинайнена. Последние три года он не пропускает чемпионаты мира и всякий раз выступает достаточно результативно.

Савинайнен уже успел подписать контракт на следующий сезон с «Йокеритом», где их связка с Анттилой сможет стать одной из самых полезных во всём чемпионате.

Нико Оямяки, 23 года («Таппара»)

Оямяки пока является патриотом финского чемпионата. Выступал за «Эссят», последние три сезона играет в «Таппаре», и в ближайшее время не собирается ничего менять. Прошлый сезон стал для Нико пока лучшим в карьере, он стал третьим бомбардиром клуба.

В сборную привлекается постепенно, ЧМ-2019 — первый крупный турнир для хоккеиста.

Юхани Тюрвяйнен, 28 лет («Лулео»)

Тюрвяйнен — ещё один дебютант сборной Финляндии образца этого сезона. Хотя игрок это уже достаточно опытный. С переменным успехом выступал за финские «Йокерит», «Пеликанс», «ХИФК», но сейчас решил, что настало время перемен. Следующий год Тюрвяйнен начнёт в чемпионате Швеции за «Лулео», где постарается побить свой личный рекорд результативности. Пока он составляет 42 очка за сезон.

Каапо Какко, 18 лет («ТПС»)

Самый обсуждаемый финский хоккеист последних месяцев. Какко — фаворит драфта НХЛ-2019, лидер сборной Финляндии и просто очень талантливый хоккеист. В свои 18 лет он уже обладает потрясающим набором умений, что делает его конкурентоспособным даже в играх среди мужиков. В этом сезоне Какко выиграл золото МЧМ и сейчас может оформить победный дубль на своём дебютном взрослом мировом форуме.

Клубная карьера Каапо пока проходит в родном «ТПС», и у него есть действующий контракт на следующий сезон. Вполне возможно, что выбравший его клуб КХЛ попросит поторопиться, потому что Какко, очевидно, уже созрел для дебюта в НХЛ.

Тони Раяла, 28 лет («Биль»)

К 28 годам Раяла успел сменить немалое количество клубов. Дважды Тони уезжал в Северную Америку и оба раза возвращался ни с чем. Играл в Финляндии, Швеции, заглядывал в КХЛ, примеряя на два десятка матчей форму «Югры», а в последние четыре года осел в Швейцарии. В «Биле» Раяла чувствует себя превосходно и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды.

Именно на швейцарский период карьеры приходится дебют Раялы за национальную сборную. Ну, а ЧМ-2019 для него, как и для большинства финских игроков этого созыва, дебютный в карьере.

Йоэль Кивиранта, 23 года («Спорт»)

Очередной новичок чемпионатов мира у финнов. Кивиранта всю взрослую карьеру проводит в составе команды «Спорт», представляющей Liigu, является одним из лучших игроков своей команды. О большем пока не мечтает, и следующий сезон Кивиранта тоже начнёт в составе «Спорта». Этот скромный и ничем не примечательный форвард — автор голевой передачи на Марко Анттилу.

Сакари Маннинен, 27 лет («Салават Юлаев»)

Маннинен появился в КХЛ только в прошлом сезоне и сразу же стал лидером «Йокерита», хотя в чемпионатах Швеции и Финляндии не блистал особой результативностью. Достижения Маннинена заинтересовали скаутов «Салавата Юлаева», и Сакари отправился по маршруту Хельсинки-Уфа, когда-то проторенному Линусом Умарком.

В сборной Финляндии Маннинен не новичок, ЧМ-2019 проводит на отличном уровне. Чего только стоят четыре очка в четвертьфинале со шведами во главе с шикарным голом в овертайме.

Кристиан Куусела, 36 лет («Таппара»)

Куусела — самый возрастной хоккеист из этого состава финнов. Последние годы Кристиан проводит в «Таппаре», где является лучшим хоккеистом клуба. В прошлом сезоне Куусела набрал 54 очка и немного недотянул до звания главного бомбардира регулярки. Интересно, что в своё время хоккеист приезжал в КХЛ, провёл чуть меньше сезона в составе «Амура», но ничем особенным не отметился.

Несмотря на свой солидный возраст, Куусела — также дебютант чемпионатов мира. Кажется, Юкка Ялонен специально подбирал хоккеистов без опыта крупных турниров.

Ере Саллинен, 28 лет («ХИФК»)

Саллинен — игрок низших звеньев в любом клубе, где он выступал. Работоспособный, надёжный хоккеист, который ценится в каждой команде. Последние два сезона Саллинен был капитаном шведского «Эребрё», но этим летом решил вернуться в родной чемпионат и со следующего сезона будет выступать за «ХИФК».

Этот чемпионат мира — второй для Саллинена, но открыть счёт набранным очкам за сборную на крупном турнире Ере смог только сейчас. На серебряном для финнов ЧМ-2014 Саллинен все девять матчей отбегал вхолостую.

Харри Песонен, 30 лет («Лангнау»)

Опытнейший хоккеист, сумевший даже отыграть в своё время четыре матча в НХЛ за «Нью-Джерси» и давно уже выступающий в чемпионате Швейцарии. Четыре года Песонен отдал «Лозанне», следующий сезон станет вторым в составе «Лангнау». В прошлом сезоне Песонен стал вторым бомбардиром «тигров».

На Евротуре Харри Песонен, который не имеет ничего родственного с экс-игроком «Ак Барса» ЯннеПесоненом, играл за Финляндию бесчисленное количество раз, но на чемпионате мира, как вы догадались, в 2019 году у него состоялся дебют.

Юхо Ламмикко, 23 года («Спрингфилд»)

Редкий представитель североамериканского чемпионата в составе сборной Финляндии. Ламмикко пробивает себе дорогу наверх с юношеских лиг, и в минувшем сезоне получил свой шанс — отыграл половину регулярки в основе «Флориды», но без каких-либо бомбардирских достижений.

На чемпионате мира Ламмикко, разумеется, новичок, и в семи матчах турнира на его счету пока нет ни одного очка.