Как у сборной России по хоккею ус отклеился
Провал. С треском. Оглушительным. Стыдно. Ожидаемо. И несколько нервных смешков. Вот и вся реакция на достижения сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. О том, что не так с кармой национальной команды, которая снова осталась без золота, в блоге редакции рассуждает Анна Сатдинова.
Когда наши не побеждают, сразу хочется поныть про то, что чемпионаты мира проходят слишком часто и в них слишком много команд. А ещё их устраивают слишком рано, и каждый турнир превращается в соревнование «у кого больше энхаэловских неудачников в составе».
Парадокс, но сначала хоккейная Россия весь апрель болеет за вылет наших из Кубка Стэнли, а потом в мае болеет за то, чтобы они были круче всех. Хотя Овечкин плюс Малкин и вратарь из НХЛ — это вообще не рецепт победы. Это просто невезучие и уставшие парни. И в этом году их в команде был перебор.
Хоккейные чемпионаты мира было интересно смотреть до 2008 года, пока копилась 15-летняя статистика невыигрышей, а с ней жажда реванша и куча комплексов. Тогда, после красивой победы еще молодых
С 2008 года мы всего три раза не были в призерах, народ разбалован, до
Чем вообще нам запомнится эта команда Ильи Воробьева? Походом в баню (с фотками). Заявлением Зайцева про «эта сборная собиралась не для борьбы за бронзу». Дерзкими тренерскими экспериментами с пятью форвардами на льду. Ожиданиями шайбы от Капризова. И жиденькими бородками.
Ну, а главный вопрос — кто же будет теперь у руля нашей «красной машины», ведь смена тренера после таких результатов напрашивается? Сегодня у болельщиков две основные концепции спасения сборной — «верните Быкова» и «верните Знарка». Это
После таких фигур выбор Воробьева на пост главного тренера выглядел спорным — ведь своими успехами на клубном уровне он был во многом обязан либо сильному предшественнику (в магнитогорском «Металлурге»), либо сильному составу. И неравнодушным и огненным кураторам, конечно же.
Но если в прошлом году Федерация хоккея России напустила тумана с уходом «хоккейных усов надежды» Знарка «в консультанты» и приставками «и.о.», и провал на чемпионате мира можно было на все это списать, то в этот раз с таким составом с Воробьева был уже другой спрос. А он снова мимо золота.
Поэтому есть ощущение, что если Воробьев и после второго подряд неуспеха останется у руля команды или на его место придет Игорь Никитин (тоже через раз успешный тренер суперсоставов), то это снова будет не про «все для победы сборной», а про удобство ей управлять.
Делать из национальной команды знамя или игрушку с джойстиком, устраивать вокруг шумиху не про спорт, тюнинговать ее крикливыми слоганами, фаршировать реваншистскими ожиданиями, ставить эксперименты в духе «далеко ли убежит курица без головы» — все это кажется лишним, от этого рябит в глазах. Пусть лучшие парни просто играют в хоккей.
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|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол