Как у сборной России по хоккею ус отклеился

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Когда наши не побеждают, сразу хочется поныть про то, что чемпионаты мира проходят слишком часто и в них слишком много команд. А ещё их устраивают слишком рано, и каждый турнир превращается в соревнование «у кого больше энхаэловских неудачников в составе».

Парадокс, но сначала хоккейная Россия весь апрель болеет за вылет наших из Кубка Стэнли, а потом в мае болеет за то, чтобы они были круче всех. Хотя Овечкин плюс Малкин и вратарь из НХЛ — это вообще не рецепт победы. Это просто невезучие и уставшие парни. И в этом году их в команде был перебор.

А еще чемпионат мира — это скучно. Звезды-миллионеры против австрийцев, итальянцев, британцев — что это за благотворительность, лучше продлите Евротур!

Хоккейные чемпионаты мира было интересно смотреть до 2008 года, пока копилась 15-летняя статистика невыигрышей, а с ней жажда реванша и куча комплексов. Тогда, после красивой победы еще молодых Ови-Кови и ко, гудела Москва, люди выходили на улицы с флагами и радовались. А теперь?

С 2008 года мы всего три раза не были в призерах, народ разбалован, до плей-офф за командой и следить-то стало не особо интересно. Потому что эти разгромы и «семь побед из семи» на групповом этапе не значат ничего, только усыпляют бдительность и помогают растить корону на голове. И от победоносных рассуждений в духе «ох, ну как не забить было вот сейчас и вот теперь» комментаторы уже по ходу четвертьфиналов предательски уходят в сторону «продержаться бы еще столько-то».

Чем вообще нам запомнится эта команда Ильи Воробьева? Походом в баню (с фотками). Заявлением Зайцева про «эта сборная собиралась не для борьбы за бронзу». Дерзкими тренерскими экспериментами с пятью форвардами на льду. Ожиданиями шайбы от Капризова. И жиденькими бородками.

Ну, а главный вопрос — кто же будет теперь у руля нашей «красной машины», ведь смена тренера после таких результатов напрашивается? Сегодня у болельщиков две основные концепции спасения сборной — «верните Быкова» и «верните Знарка». Это тренеры-личности, харизматичные, побеждающие не списком игроков, а их самоотдачей.

После таких фигур выбор Воробьева на пост главного тренера выглядел спорным — ведь своими успехами на клубном уровне он был во многом обязан либо сильному предшественнику (в магнитогорском «Металлурге»), либо сильному составу. И неравнодушным и огненным кураторам, конечно же.

Но если в прошлом году Федерация хоккея России напустила тумана с уходом «хоккейных усов надежды» Знарка «в консультанты» и приставками «и.о.», и провал на чемпионате мира можно было на все это списать, то в этот раз с таким составом с Воробьева был уже другой спрос. А он снова мимо золота.

Поэтому есть ощущение, что если Воробьев и после второго подряд неуспеха останется у руля команды или на его место придет Игорь Никитин (тоже через раз успешный тренер суперсоставов), то это снова будет не про «все для победы сборной», а про удобство ей управлять.

Делать из национальной команды знамя или игрушку с джойстиком, устраивать вокруг шумиху не про спорт, тюнинговать ее крикливыми слоганами, фаршировать реваншистскими ожиданиями, ставить эксперименты в духе «далеко ли убежит курица без головы» — все это кажется лишним, от этого рябит в глазах. Пусть лучшие парни просто играют в хоккей.

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