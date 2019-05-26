Как у сборной России по хоккею ус отклеился

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37410249/
26 мая 2019, 10:03 | Спорт РИА Новости

Как у сборной России по хоккею ус отклеился

Провал. С треском. Оглушительным. Стыдно. Ожидаемо. И несколько нервных смешков. Вот и вся реакция на достижения сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. О том, что не так с кармой национальной команды, которая снова осталась без золота, в блоге редакции рассуждает Анна Сатдинова.

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Когда наши не побеждают, сразу хочется поныть про то, что чемпионаты мира проходят слишком часто и в них слишком много команд. А ещё их устраивают слишком рано, и каждый турнир превращается в соревнование «у кого больше энхаэловских неудачников в составе».

Парадокс, но сначала хоккейная Россия весь апрель болеет за вылет наших из Кубка Стэнли, а потом в мае болеет за то, чтобы они были круче всех. Хотя Овечкин плюс Малкин и вратарь из НХЛ — это вообще не рецепт победы. Это просто невезучие и уставшие парни. И в этом году их в команде был перебор.

А еще чемпионат мира — это скучно. Звезды-миллионеры против австрийцев, итальянцев, британцев — что это за благотворительность, лучше продлите Евротур!

Хоккейные чемпионаты мира было интересно смотреть до 2008 года, пока копилась 15-летняя статистика невыигрышей, а с ней жажда реванша и куча комплексов. Тогда, после красивой победы еще молодых Ови-Кови и ко, гудела Москва, люди выходили на улицы с флагами и радовались. А теперь?

С 2008 года мы всего три раза не были в призерах, народ разбалован, до плей-офф за командой и следить-то стало не особо интересно. Потому что эти разгромы и «семь побед из семи» на групповом этапе не значат ничего, только усыпляют бдительность и помогают растить корону на голове. И от победоносных рассуждений в духе «ох, ну как не забить было вот сейчас и вот теперь» комментаторы уже по ходу четвертьфиналов предательски уходят в сторону «продержаться бы еще столько-то».

Чем вообще нам запомнится эта команда Ильи Воробьева? Походом в баню (с фотками). Заявлением Зайцева про «эта сборная собиралась не для борьбы за бронзу». Дерзкими тренерскими экспериментами с пятью форвардами на льду. Ожиданиями шайбы от Капризова. И жиденькими бородками.

Ну, а главный вопрос — кто же будет теперь у руля нашей «красной машины», ведь смена тренера после таких результатов напрашивается? Сегодня у болельщиков две основные концепции спасения сборной — «верните Быкова» и «верните Знарка». Это тренеры-личности, харизматичные, побеждающие не списком игроков, а их самоотдачей.

После таких фигур выбор Воробьева на пост главного тренера выглядел спорным — ведь своими успехами на клубном уровне он был во многом обязан либо сильному предшественнику (в магнитогорском «Металлурге»), либо сильному составу. И неравнодушным и огненным кураторам, конечно же.

Но если в прошлом году Федерация хоккея России напустила тумана с уходом «хоккейных усов надежды» Знарка «в консультанты» и приставками «и.о.», и провал на чемпионате мира можно было на все это списать, то в этот раз с таким составом с Воробьева был уже другой спрос. А он снова мимо золота.

Поэтому есть ощущение, что если Воробьев и после второго подряд неуспеха останется у руля команды или на его место придет Игорь Никитин (тоже через раз успешный тренер суперсоставов), то это снова будет не про «все для победы сборной», а про удобство ей управлять.

Делать из национальной команды знамя или игрушку с джойстиком, устраивать вокруг шумиху не про спорт, тюнинговать ее крикливыми слоганами, фаршировать реваншистскими ожиданиями, ставить эксперименты в духе «далеко ли убежит курица без головы» — все это кажется лишним, от этого рябит в глазах. Пусть лучшие парни просто играют в хоккей.

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25 Мая, 16:15 Зрители 9085 Плей-офф: 1/2 финала "Словнафт-Арена"
Россия 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Финляндия
Главные тренеры
Илья Воробьев Юкка Ялонен
Вратари
Андрей Василевский 58:02 Кевин Ланкинен
1-й период
04:05 Александр Овечкин
Оливер Каски 04:05
05:35 Никита Кучеров
2-й период
20:28 Сергей Андронов
3-й период
Оливер Каски 45:16
Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта) 50:18
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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