Журналистка из США: Меня неправильно поняли. «Абсурд» для нас — это потрясающе
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала свои слова про абсурдную модель российской команды при игре в нападении.
«Меня просто неправильно поняли и перевели. Я сказала, что русская атака была абсурдом, но для нас это значит «потрясающе, невероятно». Они были безжалостны в атаке. Не знаю, не понял ли журналист, что я имела в виду, или
Русские не добились результата, но это не от недостатка старания. Они точно отдали всё, что могли, чтобы победить, особенно на последних секундах. Дело в том, что, на мой взгляд, финны играют гораздо лучше без суперзвёзд НХЛ в составе. Они предстают единым кулаком, обороняются всей командой. Россия сегодня нарвалась на мотивированную команду в статусе андердога, которая хотела её остановить.
Как можно говорить, что Россия плохо сыграла в атаке, если она нанесла больше 30 бросков? Они же не 15 раз бросили по воротам, они полностью выложились. Но финский вратарь сыграл лучший матч своей жизни, а Россия проиграла
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