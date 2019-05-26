«Меня просто неправильно поняли и перевели. Я сказала, что русская атака была абсурдом, но для нас это значит «потрясающе, невероятно». Они были безжалостны в атаке. Не знаю, не понял ли журналист, что я имела в виду, или что-то другое. Это 100% ошибка.

Русские не добились результата, но это не от недостатка старания. Они точно отдали всё, что могли, чтобы победить, особенно на последних секундах. Дело в том, что, на мой взгляд, финны играют гораздо лучше без суперзвёзд НХЛ в составе. Они предстают единым кулаком, обороняются всей командой. Россия сегодня нарвалась на мотивированную команду в статусе андердога, которая хотела её остановить.