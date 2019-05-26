Жуков: Болельщики должны поддерживать хоккеистов в любой ситуации

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу в полуфинале чемпионата мира проиграла команде Финляндии со счетом 0:1.

«Это же спорт, здесь бывают и поражения, и победы. Предсказать заранее невозможно. У нас действительно очень хорошая команда, ожидали, что они победят, но никто от поражений не застрахован. Старались, бились, но что поделать, не повезло немножко. Болельщики должны поддерживать команду и когда она побеждает, и когда проигрывает, никто не может всегда побеждать. Да, у всех были самые высокие ожидания», — заявил Жуков по телефону.

Сборная России в воскресенье в матче за бронзовые медали встретится с чехами, которые уступили канадцам со счетом 1:5. Отвечая на вопрос, кому будет тяжелее оправиться от неудачи в полуфинале, россиянам или чехам, Жуков отметил: «Играют серьезные люди, профессионалы, они должны собраться в любой ситуации. Я бы здесь так не оценивал. Надо забыть поражение вчерашнее и играть на победу».