«Они взяли многое от нас. После 1980-го они книгу Тарасова изучали, много изучали русский хоккей. Они стали играть в более европейский хоккей. Посмотрите, они очень много делают — у них есть специальные учебные классы, где они тренируются и живут, я был в таких центрах. И они привозят на турниры молодые команды, которые на два года младше всех. Пусть проигрывают, но какой опыт получают. Потом, когда эти игроки выходят на свой год, они обыгрывают всех. Посмотрите на сборные США до 18 и до 20 лет — они всегда в призерах. Изучили европейскую тактику, берут хорошего тренера и вкладывают много денег в развитие хоккея.

В Америке почти 2000 катков, в Канаде — 3000, а у нас всего 600. Мы сейчас делаем все, чтобы и у нас было как можно больше катков, потому что я езжу от Калининграда до Сахалина и вижу, что в России небывалый интерес к хоккею. Так что мы проводим крупные турниры и все делаем, чтобы привлечь внимание к хоккею, но пока у нас дефицит катков. Благо мы получили программу от правительства на 50 катков, а сейчас боремся, чтобы нам выделили еще 400 катков, потому что надо догонять. Сейчас мы на последнем месте среди развитых хоккейных стран по количеству стадионов на душу населения. У Финляндии при населении всего в 7 миллионов есть 240 катков, — цитирует Третьяка Sport24.