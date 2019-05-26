Новиков — о поражении в полуфинале: Это финское болото, в котором мы увязли
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).
«От психологии полностью избавиться,
Кроме того, это финское болото, в котором мы увязли. Руки вязнут, потом по пояс, и вытаскивать себя оттуда всё тяжелее. Тарасов говорил, что есть три скорости хоккея. И эти скорости, к сожалению, не сработали. Финны были быстрее и в атаке, и в обороне, а мы играли в темпе своего мастерства. Но самое главное в том, что даже при счёте 0:0 у всех была уверенность в том, что уж
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