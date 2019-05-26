Кто вернет России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьеву

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 перерыв Россия 1
Чехия 2
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37411578/
26 мая 2019, 16:12 | Чемпионат.com

Кто вернет России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьеву

Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.

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© РИА "Новости"

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды. Илья Петрович работал, как умеет, и скорее есть вопросы к тем людям, кто назначил его наставником сборной России. Но сейчас очевидно, что этот риск не оправдался, и нашей главной команде страны нужен новый рулевой.

Кто это может быть? Совершенно точно не стоит рассматривать варианты с Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным. В нынешнем штабе по большому счёту именно они и управляли тренировочным процессом и ответственность за провал на ЧМ-2019 должны на равных разделить с Воробьёвым. При этом мы прекрасно понимаем, что в сборной России вряд ли пойдут на риск, и пригласят на роль главного тренера человека со стороны. Поэтому остаётся всего три реальных варианта.

Вячеслав Быков

© РИА "Новости"

Кандидат, который устроил бы большинство болельщиков, журналистов, хоккеистов. Многие люди на протяжении последних восьми лет, прошедших с увольнения Быкова из сборной России, с ностальгией вспоминают времена Вячеслава Аркадьевича и мечтают, что наш дважды золотой тренер когда-нибудь вернётся к управлению национальной командой. Не доводилось встречать ни одного негативного отзыва об этом тренере от игроков, да и журналистам с Быковым будет гораздо проще — хамить и разговаривать через губу точно не в стиле интеллигентного и уважающего чужой труд специалиста.

Пожалуй, момент для возвращения Быкова сейчас оптимальный, но здесь не всё так просто. Во-первых, неспроста ведь Вячеслава Аркадьевича уже четыре года никто не может уговорить вернуться к клубной работе. Точно пробовали «Авангард» и «Ак Барс», наверняка кто-то ещё, но Быков по-прежнему не готов вернуться в большой хоккей. Кто-то говорит о состоянии здоровья, кто-то — об отсутствии действительно стоящих предложений, а, может быть, Быков просто не хочет тренировать и его полностью устраивает должность консультанта «Академии хоккея «Ак Барс». Но ведь работа в сборной — это совсем другое дело? Возможно, Вячеславу Аркадьевичу это будет интересно.

Но возникает во-вторых.

Неясно, как Быков сработается с нынешним руководством сборной России. Понравится ли ему вся эта возвышенная риторика, которая окружает сборную в последние годы, устроит ли его кандидатура Романа Ротенберга в качестве главы штаба национальной команды.

Быков давно выпал из обоймы сборной России, и сейчас там рулят совсем другие люди, чем в его время. От того, совпадут ли у тренера и функционеров взгляды, зависит очень многое.

Вообще, конечно, Быков был бы идеальной кандидатурой. Он не обременён работой в клубе, стало быть, не будет предвзят при отборе кандидатов в сборную (опять же, если не будет вмешиваться политика партии). Его уважают хоккеисты, они поедут к нему по первому зову. Наконец, у Вячеслава Аркадьевича есть победный опыт.

Олег Знарок

© РИА "Новости"

Да, не удивляйтесь, Олег Знарок — вполне реальная кандидатура. Победитель Минска и Пхёнчхана, тренер, которого не все любили, но уважали без исключения, харизматичный и опытный специалист, умеющий добиваться успеха. Знарок — это совсем недавнее прошлое сборной России, он работал с теми людьми, которые сейчас находятся в руководстве национальной команды, он в прекрасных отношениях с хоккеистами.

Но все мы помним, что со Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшом не очень красиво расстались после окончания чемпионата КХЛ-2017/18.

Тренеров, выигравших олимпийское золото, просто отстранили от дел после вылета СКА из кубка Гагарина, а на оба места, которые занимал Знарок, назначили как раз Илью Воробьёва. Очевидно, что причина была неспортивного характера.

Конфликт между тренером и руководством СКА и сборной существовал не один день, и после достижения заветной цели (победа на Олимпиаде) Знарок просто оказался не нужен.

Прошло некоторое время, Олег Валерьевич отдохнул и даже поработал консультантом в различных сборных России, исключая национальную, но трудно сказать, какие сейчас отношения между Знарком и тем же Романом Ротенбергом. Если натянутые, то заставят ли их обстоятельства пойти на мировую? Или для нынешней сборной России Олег Знарок всё-таки перевёрнутая страница?

Да, разумеется, в случае с Олегом Валерьевичем ситуация осложняется действующим контрактом тренера со «Спартаком». Знарок вернулся в КХЛ, принял новый вызов. Трудно представить, что главный тренер красно-белых может стать одновременно и рулевым национальной команды. Не того масштаба клуб. Но и предположить, что «Спартак» отпустит наставника с уже подписанным контрактом ради интересов сборной — совершенно немыслимо. Если в сборной будут заинтересованы в возвращении Знарка, то нужно будет смириться с одновременной работой специалиста в «Спартаке». Тогда это будет что-то новенькое.

Игорь Никитин

© РИА "Новости"

Самый логичный вариант. Игорь Никитин сейчас находится на пике своей тренерской карьеры, он прошёл через неудачи и обидные поражения с ЦСКА, выстроил из «армейского» клуба непобедимый коллектив, буквально за два года доказав, что он сильный самостоятельный специалист. У Никитина есть определённая харизма, есть свой стиль игры, своя система. Возможно, эта система кому-то покажется не совсем подходящей для сборной России, но что выберете вы — золото чемпионатов мира или красивый хоккей, который рано или поздно проиграет некрасивому?

Никитин давным-давно находится в обойме национальной команды. Впервые в качестве ассистента главного тренера он поработал ещё на ЧМ-2012 у Зинэтулы Билялетдинова. После этого Игорь Валерьевич практически без перерыва находился в тренерском штабе и у Знарка, и у Воробьёва, и лишь на ЧМ-2019 было решено обойтись без него. Да, было бы странно, если бы в ассистентах у Ильи Петровича на скамейке находился человек, который регулярно обыгрывал своего главного тренера в сезоне на уровне клубов, а затем ещё и выбил из кубка Гагарина.

Никитин уже очень давно работает на тренерском поприще и в последние годы добился колоссального успеха. Ему доверили рулить ЦСКА, и Игорь Валерьевич не только справился с давлением, но и создал такую машину, против которой никто ничего не может сделать в КХЛ.

Думается, никто не будет против, если и сборную России Никитин сделает непобедимой, хотя бы на какое-то время.

Игорь Никитин приезжал после клубного сезона в Чехию на этап Евротура, затем был в Братиславе по приглашению Романа Ротенберга. Он — действительно один из кандидатов на замену Воробьёву. Решить вопрос с совмещением, наверное, не будет большой проблемой: ЦСКА такой же базовый клуб для сборной, как и СКА, и уже на ЧМ-2019 в обойме национальной команды из КХЛ были в основном московские «армейцы».

Лев Лукин
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