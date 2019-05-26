Кто вернет России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьеву
Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды. Илья Петрович работал, как умеет, и скорее есть вопросы к тем людям, кто назначил его наставником сборной России. Но сейчас очевидно, что этот риск не оправдался, и нашей главной команде страны нужен новый рулевой.
Кто это может быть? Совершенно точно не стоит рассматривать варианты с Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным. В нынешнем штабе по большому счёту именно они и управляли тренировочным процессом и ответственность за провал на ЧМ-2019 должны на равных разделить с Воробьёвым. При этом мы прекрасно понимаем, что в сборной России вряд ли пойдут на риск, и пригласят на роль главного тренера человека со стороны. Поэтому остаётся всего три реальных варианта.
Вячеслав Быков
Кандидат, который устроил бы большинство болельщиков, журналистов, хоккеистов. Многие люди на протяжении последних восьми лет, прошедших с увольнения Быкова из сборной России, с ностальгией вспоминают времена Вячеслава Аркадьевича и мечтают, что наш дважды золотой тренер
Пожалуй, момент для возвращения Быкова сейчас оптимальный, но здесь не всё так просто.
Но возникает
Быков давно выпал из обоймы сборной России, и сейчас там рулят совсем другие люди, чем в его время. От того, совпадут ли у тренера и функционеров взгляды, зависит очень многое.
Вообще, конечно, Быков был бы идеальной кандидатурой. Он не обременён работой в клубе, стало быть, не будет предвзят при отборе кандидатов в сборную (опять же, если не будет вмешиваться политика партии). Его уважают хоккеисты, они поедут к нему по первому зову. Наконец, у Вячеслава Аркадьевича есть победный опыт.
Олег Знарок
Да, не удивляйтесь, Олег Знарок — вполне реальная кандидатура. Победитель Минска и Пхёнчхана, тренер, которого не все любили, но уважали без исключения, харизматичный и опытный специалист, умеющий добиваться успеха. Знарок — это совсем недавнее прошлое сборной России, он работал с теми людьми, которые сейчас находятся в руководстве национальной команды, он в прекрасных отношениях с хоккеистами.
Но все мы помним, что со Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшом не очень красиво расстались после окончания чемпионата КХЛ-2017/18.
Конфликт между тренером и руководством СКА и сборной существовал не один день, и после достижения заветной цели (победа на Олимпиаде) Знарок просто оказался не нужен.
Прошло некоторое время, Олег Валерьевич отдохнул и даже поработал консультантом в различных сборных России, исключая национальную, но трудно сказать, какие сейчас отношения между Знарком и тем же Романом Ротенбергом. Если натянутые, то заставят ли их обстоятельства пойти на мировую? Или для нынешней сборной России Олег Знарок
Да, разумеется, в случае с Олегом Валерьевичем ситуация осложняется действующим контрактом тренера со «Спартаком». Знарок вернулся в КХЛ, принял новый вызов. Трудно представить, что главный тренер
Игорь Никитин
Самый логичный вариант. Игорь Никитин сейчас находится на пике своей тренерской карьеры, он прошёл через неудачи и обидные поражения с ЦСКА, выстроил из «армейского» клуба непобедимый коллектив, буквально за два года доказав, что он сильный самостоятельный специалист. У Никитина есть определённая харизма, есть свой стиль игры, своя система. Возможно, эта система
Никитин
Думается, никто не будет против, если и сборную России Никитин сделает непобедимой, хотя бы на
Игорь Никитин приезжал после клубного сезона в Чехию на этап Евротура, затем был в Братиславе по приглашению Романа Ротенберга. Он — действительно один из кандидатов на замену Воробьёву. Решить вопрос с совмещением, наверное, не будет большой проблемой: ЦСКА такой же базовый клуб для сборной, как и СКА, и уже на ЧМ-2019 в обойме национальной команды из КХЛ были в основном московские «армейцы».
Лев Лукин
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