Кто вернет России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьеву

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды. Илья Петрович работал, как умеет, и скорее есть вопросы к тем людям, кто назначил его наставником сборной России. Но сейчас очевидно, что этот риск не оправдался, и нашей главной команде страны нужен новый рулевой.

Кто это может быть? Совершенно точно не стоит рассматривать варианты с Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным. В нынешнем штабе по большому счёту именно они и управляли тренировочным процессом и ответственность за провал на ЧМ-2019 должны на равных разделить с Воробьёвым. При этом мы прекрасно понимаем, что в сборной России вряд ли пойдут на риск, и пригласят на роль главного тренера человека со стороны. Поэтому остаётся всего три реальных варианта.

Вячеслав Быков

Кандидат, который устроил бы большинство болельщиков, журналистов, хоккеистов. Многие люди на протяжении последних восьми лет, прошедших с увольнения Быкова из сборной России, с ностальгией вспоминают времена Вячеслава Аркадьевича и мечтают, что наш дважды золотой тренер когда-нибудь вернётся к управлению национальной командой. Не доводилось встречать ни одного негативного отзыва об этом тренере от игроков, да и журналистам с Быковым будет гораздо проще — хамить и разговаривать через губу точно не в стиле интеллигентного и уважающего чужой труд специалиста.



Пожалуй, момент для возвращения Быкова сейчас оптимальный, но здесь не всё так просто. Во-первых, неспроста ведь Вячеслава Аркадьевича уже четыре года никто не может уговорить вернуться к клубной работе. Точно пробовали «Авангард» и «Ак Барс», наверняка кто-то ещё, но Быков по-прежнему не готов вернуться в большой хоккей. Кто-то говорит о состоянии здоровья, кто-то — об отсутствии действительно стоящих предложений, а, может быть, Быков просто не хочет тренировать и его полностью устраивает должность консультанта «Академии хоккея «Ак Барс». Но ведь работа в сборной — это совсем другое дело? Возможно, Вячеславу Аркадьевичу это будет интересно.

Но возникает во-вторых.

Неясно, как Быков сработается с нынешним руководством сборной России. Понравится ли ему вся эта возвышенная риторика, которая окружает сборную в последние годы, устроит ли его кандидатура Романа Ротенберга в качестве главы штаба национальной команды.

Быков давно выпал из обоймы сборной России, и сейчас там рулят совсем другие люди, чем в его время. От того, совпадут ли у тренера и функционеров взгляды, зависит очень многое.



Вообще, конечно, Быков был бы идеальной кандидатурой. Он не обременён работой в клубе, стало быть, не будет предвзят при отборе кандидатов в сборную (опять же, если не будет вмешиваться политика партии). Его уважают хоккеисты, они поедут к нему по первому зову. Наконец, у Вячеслава Аркадьевича есть победный опыт.

Олег Знарок

Да, не удивляйтесь, Олег Знарок — вполне реальная кандидатура. Победитель Минска и Пхёнчхана, тренер, которого не все любили, но уважали без исключения, харизматичный и опытный специалист, умеющий добиваться успеха. Знарок — это совсем недавнее прошлое сборной России, он работал с теми людьми, которые сейчас находятся в руководстве национальной команды, он в прекрасных отношениях с хоккеистами.



Но все мы помним, что со Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшом не очень красиво расстались после окончания чемпионата КХЛ-2017/18.

Тренеров, выигравших олимпийское золото, просто отстранили от дел после вылета СКА из кубка Гагарина, а на оба места, которые занимал Знарок, назначили как раз Илью Воробьёва. Очевидно, что причина была неспортивного характера.

Конфликт между тренером и руководством СКА и сборной существовал не один день, и после достижения заветной цели (победа на Олимпиаде) Знарок просто оказался не нужен.

Прошло некоторое время, Олег Валерьевич отдохнул и даже поработал консультантом в различных сборных России, исключая национальную, но трудно сказать, какие сейчас отношения между Знарком и тем же Романом Ротенбергом. Если натянутые, то заставят ли их обстоятельства пойти на мировую? Или для нынешней сборной России Олег Знарок всё-таки перевёрнутая страница?



Да, разумеется, в случае с Олегом Валерьевичем ситуация осложняется действующим контрактом тренера со «Спартаком». Знарок вернулся в КХЛ, принял новый вызов. Трудно представить, что главный тренер красно-белых может стать одновременно и рулевым национальной команды. Не того масштаба клуб. Но и предположить, что «Спартак» отпустит наставника с уже подписанным контрактом ради интересов сборной — совершенно немыслимо. Если в сборной будут заинтересованы в возвращении Знарка, то нужно будет смириться с одновременной работой специалиста в «Спартаке». Тогда это будет что-то новенькое.

Игорь Никитин

Самый логичный вариант. Игорь Никитин сейчас находится на пике своей тренерской карьеры, он прошёл через неудачи и обидные поражения с ЦСКА, выстроил из «армейского» клуба непобедимый коллектив, буквально за два года доказав, что он сильный самостоятельный специалист. У Никитина есть определённая харизма, есть свой стиль игры, своя система. Возможно, эта система кому-то покажется не совсем подходящей для сборной России, но что выберете вы — золото чемпионатов мира или красивый хоккей, который рано или поздно проиграет некрасивому?



Никитин давным-давно находится в обойме национальной команды. Впервые в качестве ассистента главного тренера он поработал ещё на ЧМ-2012 у Зинэтулы Билялетдинова. После этого Игорь Валерьевич практически без перерыва находился в тренерском штабе и у Знарка, и у Воробьёва, и лишь на ЧМ-2019 было решено обойтись без него. Да, было бы странно, если бы в ассистентах у Ильи Петровича на скамейке находился человек, который регулярно обыгрывал своего главного тренера в сезоне на уровне клубов, а затем ещё и выбил из кубка Гагарина.

Никитин уже очень давно работает на тренерском поприще и в последние годы добился колоссального успеха. Ему доверили рулить ЦСКА, и Игорь Валерьевич не только справился с давлением, но и создал такую машину, против которой никто ничего не может сделать в КХЛ.

Думается, никто не будет против, если и сборную России Никитин сделает непобедимой, хотя бы на какое-то время.

Игорь Никитин приезжал после клубного сезона в Чехию на этап Евротура, затем был в Братиславе по приглашению Романа Ротенберга. Он — действительно один из кандидатов на замену Воробьёву. Решить вопрос с совмещением, наверное, не будет большой проблемой: ЦСКА такой же базовый клуб для сборной, как и СКА, и уже на ЧМ-2019 в обойме национальной команды из КХЛ были в основном московские «армейцы».

Лев Лукин