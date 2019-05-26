Плющев: Осадок от поражения в полуфинале ЧМ у сборной РФ по хоккею больше, чем у чехов

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча за 3-е место
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 не начался Россия
Чехия
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37411851/
26 мая 2019, 14:00 | ТАСС

Плющев: Осадок от поражения в полуфинале ЧМ у сборной РФ по хоккею больше, чем у чехов

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею более болезненно отреагировала на поражение от команды Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира, чем ее соперники по матчу за бронзу чехи, которые уступили канадцам (1:5). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.

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Матч за третье место на чемпионате мира состоится 26 мая, начало — 16:45 мск. Финальный матч между сборными Канады и Финляндии также состоится в воскресенье, он начнется в 21:15 мск.

«Сегодня будет непросто, для этого есть несколько факторов — в первую очередь это то, что чехи в Братиславе чувствуют себя как дома, их поддерживает много болельщиков, — сказал Плющев. — Трибуны будут переполнены чехами, но там есть и наши. Сборная Чехии — очень хорошая команда и то, что мы обыграли их в группе, для них дополнительный раздражитель. Игра будет очень тяжелая».

Специалист сомневается в том, что несколько дополнительных часов на восстановление после полуфинала (матч с участием чехов начался на четыре часа позже, чем у россиян — прим. ТАСС) как-то скажутся на встрече за бронзу. «Все прекрасно понимают, что это последний матч сезона — тут уже не до сантиментов, никто не будет жалеть себя, — отметил он. — Еще раз повторю, у чехов сильнейшая команда, в которой есть как молодые, так и опытные игроки. Тем более, осадок от поражения у сборной России сильнее, чем у чехов после игры с канадцами».

Россиянам не хватило командной игры

Заслуженный тренер России затруднился выделить кого-то из хоккеистов команды Ильи Воробьева, от игры которого будет зависеть исход матча за третье место. «Судьбу матча может решить тот, кто будет полностью отдаваться игре, тот, кто сможет сыграть через не могу и забыть о вчерашнем поражении и не расстраивать болельщиков. А кто конкретно… у нас каждый игрок — достаточно яркое имя, но играть должна команда», — сказал Плющев.

Специалист согласился с мнением о том, что именно командной игры сборной России не хватило в полуфинале. «Россияне пытались за счет индивидуальных действий завести шайбу в зону, и там один нас накрывал, а второй подбирал, практически исключая возможность для атаки ворот из опасной зоны. А из неопасной — вратарь играл легко», — добавил он.

«Я не говорил, что мы финнов шапками закидаем, — подчеркнул тренер. — К ним надо относиться совершенно серьезно — это молодая команда и не такая именитая, как наша, но она готова дать серьезный бой. Вот и результат — так и получилось».
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