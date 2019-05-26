Плющев: Осадок от поражения в полуфинале ЧМ у сборной РФ по хоккею больше, чем у чехов
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею более болезненно отреагировала на поражение от команды Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира, чем ее соперники по матчу за бронзу чехи, которые уступили канадцам (1:5). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.
Матч за третье место на чемпионате мира состоится 26 мая, начало — 16:45 мск. Финальный матч между сборными Канады и Финляндии также состоится в воскресенье, он начнется в 21:15 мск.
«Сегодня будет непросто, для этого есть несколько факторов — в первую очередь это то, что чехи в Братиславе чувствуют себя как дома, их поддерживает много болельщиков, — сказал Плющев. — Трибуны будут переполнены чехами, но там есть и наши. Сборная Чехии — очень хорошая команда и то, что мы обыграли их в группе, для них дополнительный раздражитель. Игра будет очень тяжелая».
Специалист сомневается в том, что несколько дополнительных часов на восстановление после полуфинала (матч с участием чехов начался на четыре часа позже, чем у россиян — прим. ТАСС)
Россиянам не хватило командной игры
Заслуженный тренер России затруднился выделить
Специалист согласился с мнением о том, что именно командной игры сборной России не хватило в полуфинале. «Россияне пытались за счет индивидуальных действий завести шайбу в зону, и там один нас накрывал, а второй подбирал, практически исключая возможность для атаки ворот из опасной зоны. А из неопасной — вратарь играл легко», — добавил он.
«Я не говорил, что мы финнов шапками закидаем, — подчеркнул тренер. — К ним надо относиться совершенно серьезно — это молодая команда и не такая именитая, как наша, но она готова дать серьезный бой. Вот и результат — так и получилось».
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