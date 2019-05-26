Буре: У финнов была далеко не самая сильная сборная, но они гнули свою линию

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 перерыв Россия 1
Чехия 2
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37411862/
26 мая 2019, 14:21 | Чемпионат.com

Буре: У финнов была далеко не самая сильная сборная, но они гнули свою линию

Чемпион мира, легендарный игрок сборной России и НХЛ Павел Буре прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters
1/29

«Понятно, что вся страна смотрела игру, все переживали и хотели, чтобы ребята дошли до финала, но — это спорт, увы, такое случается даже с самыми сильными командами. Я смотрел матч в компании Владимира Потанина, и он сказал, что в третьем периоде примерно на десятой минуте будет забита шайба и счет больше не изменится. Так в итоге и произошло. Как ему удалось дать точный прогноз? Было заметно, что наша команда свалилась в вязкую игру, которую смогли навязать нам финны, а такая игра нам не подходит. Конечно, по уровню и мастерству наша команда была сильнейшей на турнире, но мы не должны были давать сопернику возможность диктовать ход игры. Это главная причина поражения. Ну, и, конечно, если ты не забиваешь, то не выигрываешь, а нашим вчера забить не удалось.

Если команда выигрывала, то все были королями, как только стоило оступиться, все сразу начинали нещадно критиковать. Наши ребята ехали защищать честь страны, делали все возможное, но, к сожалению, так бывает. У финнов была далеко не самая сильная сборная, но даже в таком составе они не отошли от своей стратегии, гнули свою линию и сумели добиться своего, — цитирует Буре Sport24.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Самая красивая хоккейная болельщица в России!

Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!

Хоккеист сборной России рассказал об отношениях с Загитовой!

Тренер хоккейной сборной России посмеялся над американской журналисткой!
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная