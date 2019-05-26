«Это нереальный опыт. Я только начинаю узнавать, что значит быть профессионалом каждый день. Проводил время с этими ребятами на льду и вне его. Всё это бесценный опыт. Пожалуй, это была главная задача — почувствовать себя частью коллектива. Не каждый день 17-летнему игроку выпадает шанс играть за команду звезд НХЛ. Я знал, что могу научиться многим вещам. Мне не хотелось подводить сборную. Я правда благодарен за то, что находился там. Для меня это самое главное», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В финальном матче сыграют команды Финляндии и Канады.