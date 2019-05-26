Сборная России объявила состав на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Чехии, сообщает
пресс-служба ФХР в «Твиттере».
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Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск.
Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
По сравнению с полуфиналом с Финляндией в составе одно изменение — Сергей Плотников занял место Ивана Телегина в четвёртом звене.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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